Escritorios para espacios pequeños: 6 ideas prácticas ☑️

Otra opción más económica es esta mesa con ruedas de 60×40 se ajusta en altura y te sirve como mesa para llevar el desayuno a la cama, (o si te sientas frente al sofá a trabajar). Altura regulable de 71-90 cm.

Muy ligera ya que pesa 6 kg. Fabricada en madera de partículas y acabado alto brillo. Se limpia muy fácil y tiene una buena relación calidad precio.

Equipa tu casa en Amazon a los mejores precios

En muebles de jardín, iluminación o neveras de colores para dar un toque exclusivo a tu cocina. La mayor selección de diseños y marcas la puedes encontrar en Amazon. Su catálogo tiene millones de artículos, muebles para el jardín.

Si buscas ideas para regalar, no dejes de visitar Amazon, cada día tiene descuentos. Los envíos en Amazon no son caros comparado con otras tiendas online. El envío estándar cuesta 2.99 €. Sin embargo tienes la opción de no pagar gastos de envío. Los clientes Prime se ahorran los gastos de envío durante un año, en millones de productos.

Los clientes Prime además disfrutan de series y películas gratis en Prime Video y también hasta 40 horas de música de entre 2 millones de canciones. ¿Cuánto cuesta todo esto? Nada el primer mes, es de prueba, pasado el primer mes 49.90 euros al año. ¡Haz cuentas de lo que ahorras al no tener que pagar gastos de envío!