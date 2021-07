Mejores móviles resistentes al agua (IP68) 💦

Entre los mejores móviles resistentes al agua o que tiene la clasificación IP68, destacan varios de la marca Samsung.

La marca coreana se ha tomado muy en serio la protección contra el agua y el polvo de sus dispositivos. Tiene la categoría IP68, en toda la gama Galaxy S desde el Galaxy S7 lanzado en marzo del 2016, hasta su gama más reciente, la Galaxy S21.

Apple también tiene varios modelos que cumplen el protocolo IP68, como el iPhone 12, iPhone 12 mini, iPhone 12 Pro y iPhone 12 Pro Max. También el iPhone 11 Pro y el iPhone 11 Pro Max, el iPhone XS y el iPhone XS Max.

Si buscas un móvil resistente al agua, capaz de soportar la inmersión accidental. En Periodista Digital te contamos más detalles.

¿Qué quiere decir IP68?

Al lado de la siglas IP van siempre dos dígitos, en este caso 68. El primer dígito (6) se refiere a la protección contra sólidos por ejemplo el polvo. El segundo dígito, (8) se refiere a la protección contra la humedad. Para valorar qué significa IP68, comparamos los distintos grados de protección.

1º dígito → protección contra polvo y cuerpos sólidos

Sin protección especial. Sin clasificación (o sin clasificación) para la protección contra el ingreso de polvo o partículas u otros cuerpos Protección de una gran parte del cuerpo, a partir de objetos sólidos de más de 50 mm de diámetro. Protección contra los dedos u otro objeto no mayor de 80 mm de longitud y 12 mm de diámetro (contacto accidental con los dedos). Protección contra la entrada mediante herramientas, alambres, etc, con un diámetro de 2,5 mm o más. Protección contra objetos sólidos de más de 1 mm (alambres, clavos, tornillos, insectos más grandes y otros objetos pequeños potencialmente invasivos, como herramientas / pequeños, etc.). Protección parcial contra el polvo que puede dañar el equipo. Totalmente a prueba de polvo. Protección total contra el polvo y otras partículas, incluido un sello de vacío, probado contra el flujo de aire continuo.

2º dígito→ protección contra la humedad

(o X): Sin protección. Protección contra las gotas que caen verticalmente, como la condensación, asegurándose de que no se incurra en daños o en el funcionamiento interrumpido de los componentes cuando un artículo este vertical. Protección contra gotas de agua desviadas hasta 15 ° desde la vertical Protegido contra pulverización hasta 60 ° de la vertical. Protegido contra salpicaduras de agua de todas las direcciones. Probado durante un mínimo de 10 minutos con un rociador oscilante (se permite una entrada limitada sin efectos dañinos). Protección contra chorros de baja presión (6,3 mm) de agua dirigida desde cualquier ángulo (entrada limitada permitida sin efectos dañinos). Protección contra chorros de alta presión directos, inmersión completa en agua a 1 metro durante 30 minutos Protección contra inmersión total por hasta 30 minutos a profundidades entre 15 cm y 1.5 metros (K): protección contra los aerosoles a alta presión y alta temperatura, los lavados o los procedimientos de limpieza con vapor: esta clasificación se observa con mayor frecuencia en aplicaciones específicas de vehículos de carretera (norma ISO 20653: 2013 Vehículos de carretera.

¿Si tengo un móvil IP68 lo puedo usar bajo el agua?

Si te refieres a bucear o bañarte con el móvil en la piscina, mejor no. Aunque la clasificación IP68 protege el móvil del agua y técnicamente puede caer a una profundidad de 1.5 m durante 30 minutos sin que entre agua. T

Teniendo en cuenta esto está pensado para evitar una caída accidental del móvil, (si cae en el lavabo, en la bañera etcétera). No para ser usado bajo el agua (por ejemplo en una piscina o en la playa).

En una piscina para adultos la profundidad media va de 1.20 a 2.5 m (en las que hay trampolín). Las piscinas de niños oscilan entre 30-50 cm. Puede ser que en la piscina a 1.20 m de profundidad uses el móvil y no suceda nada, pero si avanzas a mayor profundidad (sin darte cuenta), es fácil que el móvil pueda sufrir daños. Ya que a mayor profundidad aumenta la presión y el IP68 no protege contra la presión, (por eso son 1.5 m un máximo de 30 minutos).

Te puedes hacer un selfie por ejemplo estando dentro del agua, pero no bucear con el móvil, ya que aunque ‘técnicamente’ es posible que soporte la inmersión.

El IP68 no está pensado para que el móvil se use de forma sumergible, sino para evitar daños por caídas accidentales al agua.Ten en cuenta que la IP68 protege contra agua, pero dulce, si se te cae un móvil IP68 en el agua del mar puede sufrir corrosiones en las terminaciones metálicas.