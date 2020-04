En años anteriores eran los Samsung Galaxy S9 , S10 y la gama Note, los que encabezaban todas las listas de mejore móviles con carga inalámbrica. En el 2020 sigue la tendencia, la serie Samsung Galaxy S20 , (con el S20 el S20 Plus y el S20 Ultra), no faltan en ningún ranking.

Google Pixel 4/4 XL, y el Xiaomi Mi 9, son otros de los modelos destacados

Cargar el móvil sin tener que enchufarlo es tan cómodo, que cuando lo pruebes te sorprenderás. Cada vez son más las marcas que incluyen esta funcionalidad en sus terminales.

En Periodista Digital te contamos algunos de los mejores smartphones con carga inalámbrica del 2020.



¿Cómo funciona la carga inalámbrica?

La mayoría de los cargadores inalámbricos utilizan la inducción magnética, es cierto que el teléfono no debe estar enchufado al cargador con un cable. Pero el cargador inalámbrico en sí mismo si debe estar enchufado a una toma de corriente para funcionar.

El cargador ha de estar sobre una superficie lisa. Luego el móvil se deja en el centro del cargador con la pantalla hacia arriba y en pocos segundos comenzará a cargarse.

En septiembre del 2012 cuando se lanzó el iPhone 5 sin la función de carga inalámbrica. Un directivo de Apple, Phil Schiller comentó que para que fuera útil esta carga, había que crear otro dispositivo que se tenía que conectar, y esto en la mayoría de los casos complicaba las cosas.

Cinco años después, con el lanzamiento del iPhone 8 y el iPhone X las cosas han cambiado y estos dispositivos ya incorporan la carga inalámbrica utilizando el estándar abierto Qi.

Los cargadores inalámbricos suelen usar el magnetismo para transmitir energía. Al colocar el móvil apto para carga inalámbrica en el cargador, la corriente que proviene de la toma de corriente se mueve a través del cable en el cargador inalámbrico creando un campo magnético.

Este campo magnético crea una corriente en la bobina del dispositivo que se encuentra en el cargador inalámbrico. Esta energía magnética se convierte en energía eléctrica que se usará para cargar la batería del terminal.

El estándar Qi se limitaba originalmente a la inducción magnética pero ahora también admite resonancia magnética. ¿Qué diferencia existe? Con la resonancia magnética el dispositivo puede estar a una distancia de hasta 45 mm de la superficie del cargador inalámbrico en lugar de tocarlo directamente. Es menos eficiente a nivel de inducción magnética pero tiene algunas ventajas.

El cargador podría montarse por ejemplo bajo la superficie de una mesa o un mueble y se podría colocar el dispositivo sobre esa mesa para cargarlo. Además permite colocar varios dispositivos en una sola plataforma de carga y lograr que se carguen a la vez.

Los estándares inalámbricos

Los procesos de carga inalámbricos se están volviendo cada vez más estandarizados, es por eso que Apple no creo el suyo propio y admitió usar el Qi existente que también es compatible con otros dispositivos. El Qi no es el único estándar para la carga inalámbrica. Es el primero en popularidad, pero no el único.

En segundo lugar está el estándar Powermat o PMA de Power Matters Alliance. También usa inducción magnética como el Qi, sin embargo estos dos estándares son incompatibles entre sí. Sin embargo afortunadamente hay móviles como los Galaxy Note 8, y el Galaxy 7 que son compatibles con ambos estándares.

Existe otros estándares inalámbricos más minoritarios como WattUp, y Cota, que utilizan la tecnología Wifi y Bluetooth para la carga inalámbrica. La tecnología de carga inalámbrica está todavía en pleno desarrollo así que seguramente veremos cambios y mejoras en los distintos estándares.

Mejores móviles con carga inalámbrica 2020

Lanzado en febrero del 2020, previo al que MWC 2020 de Barcelona, que finalmente no se celebró, por el Covid-19. Este teléfono tiene una pantalla de 6.20 pulgadas .1440×3200 píxeles y una relación de aspecto de 20: 9.

Samsung Galaxy S20 funciona con un procesador Samsung Exynos 990 octa-core de 2 GHz que cuenta con 2 núcleos a 2,73 GHz, 2 núcleos a 2,5 GHz y 4 núcleos a 2 GHz

Pantalla táctil Si Tipo de cuerpo Cristal Dimensiones (mm) 152 x 69 x 7,9 Peso (gramos) 163 g Cameras Trasera: 12, 64 y 12MP Frontal:Cámara frontal: 10MP Capacidad de la batería (mAh) 4000 Tamaño de pantalla (pulgadas) 6.2 pulgadas, QHD + Marca del procesador SD 865 o Exynos 990 RAM 8 GB S O Android 10 Almacenamiento 128 GB

Como su ‘hermano menor’ el S20, este modelo el plus, se lanzó a comienzos del mes de febrero de este año. Ofrece una pantalla de 6.70 pulgadas, un poco más pequeña que el modelo anterior, pero que sigue siendo bastante grande.

La resolución es de 1440×3200 píxeles y una relación de aspecto de 20: 9.

Samsung Galaxy S20 + funciona con un procesador Samsung Exynos 990 octa-core de 2 GHz que cuenta con 2 núcleos a 2,73 GHz, 2 núcleos a 2,5 GHz y 4 núcleos a 2 GHz.

Viene con 8 GB de RAM. El Samsung Galaxy S20 + ejecuta Android 10 y funciona con una batería no extraíble de 4500 mAh.

Pantalla táctil Si Tipo de cuerpo Cristal Dimensiones (mm) 162 x 74 x 7,8 mm Peso (gramos) 168 g Cameras Trasera: 12, 64 y 12MP Frontal:Cámara frontal: 10MP Capacidad de la batería (mAh) 4500 Tamaño de pantalla (pulgadas) 6.7 pulgadas, QHD + Marca del procesador SD 865 o Exynos 990 RAM 12 GB S O Android 10 Almacenamiento 128 GB

Un móvil que destaca por su apartado de cámaras, difícil de superar con su tres cámaras traseras de 108, 48 y 12 MP.

Lanzado en febrero de este 2020, ofrece una gran pantalla, 6.90 pulgadas. Resolución de 1440×3200 píxeles y una relación de aspecto de 20: 9.

Samsung Galaxy S20 Ultra funciona con un procesador Samsung Exynos 990 octa-core de 2 GHz que cuenta con 2 núcleos a 2,73 GHz, 2 núcleos a 2,5 GHz y 4 núcleos a 2 GHz.

Pantalla táctil Si Tipo de cuerpo Cristal Dimensiones (mm) 166,90 x 76,00 x 8,80 Peso (gramos) 220 g Cameras Trasera: 108, 48 y 12MP Frontal:Cámara frontal: 40MP Capacidad de la batería (mAh) 5000 Tamaño de pantalla (pulgadas) 6.9 pulgadas, QHD + Marca del procesador SD 865 o Exynos 990 RAM 12 GB S O Android 10

Este móvil se lanzó en octubre del 2019, viene con una pantalla de 6.3 pulgadas, resolución de 1440×3040 píxeles con una densidad de píxeles de 537 píxeles por pulgada (ppi) y una relación de aspecto de 19: 9.

Google Pixel 4 XL funciona con un procesador Qualcomm Snapdragon 855 de ocho núcleos. Viene con 6 GB de RAM.

El Google Pixel 4 XL ejecuta Android 10 y funciona con una batería no extraíble de 3700 mAh. Google Pixel 4 XL admite carga rápida patentada.

Pantalla táctil Si Tipo de cuerpo Cristal Dimensiones (mm) 160,40 x 75,10 x 8,20 Peso (gramos) 193 g Cameras Trasera: 16MP + 12.2MP Frontal:8 megapíxeles Capacidad de la batería (mAh) 3700 Tamaño de pantalla (pulgadas) 6,3” Marca del procesador Qualcomm Snapdragon 855 RAM 6 GB S O Android 7.0 Almacenamiento 64 GB

Xiaomi se ha ganado a pulso ser una de las marcas que más vende en España. Este dispositivo es de lo mejor en cuanto a calidad precio. Tiene el mismo hardware que el Galaxy S10 + a la mitad del costo

El Mi 9 tiene muchas características nuevas que ofrecer. Es el primer teléfono Xiaomi con tres cámaras traseras, y hay una carga inalámbrica de 20W.

También es el primer dispositivo Xiaomi que se ejecuta en el último chipset Snapdragon 855 de Qualcomm.

Pantalla táctil Si Tipo de cuerpo Cristal Dimensiones (mm) 160,40 x 75,10 x 8,20 Peso (gramos) 193 g Cameras Trasera: 42, 12, 16 MP Frontal: 20 megapíxeles Capacidad de la batería (mAh) 3300 Tamaño de pantalla (pulgadas) 6.39 Full HD + Marca del procesador Qualcomm Snapdragon 855 RAM 6 GB S O Android 9.0 Almacenamiento 64 GB

LG V60 ThinQ 5G

Lanzado a la venta en febrero del 2020, destaca su gran pantalla de 6.8 pulgadas, nos vamos ya casi a una tableta.

Tiene una resolución de 1080×2460 píxeles con una densidad de píxeles de 395 píxeles por pulgada (ppi). También presenta una pantalla táctil de 6.80 pulgadas como su segunda pantalla, con una resolución de 1080×2460 píxeles con una densidad de píxeles de 395 píxeles por pulgada (ppi).

El dispositivo, funciona con un procesador Qualcomm Snapdragon 865 de ocho núcleos. Viene con 8 GB de RAM. El LG V60 ThinQ 5G ejecuta Android 10 y funciona con una batería de 5000 mAh. El LG V60 ThinQ 5G admite la carga rápida Quick Charge 4+.

Pantalla táctil Si Tipo de cuerpo Cristal Dimensiones (mm) 169,30 x 77,60 x 8,90 Peso (gramos) 214 g Cameras Trasera: 64MP + 13MP + ToFMP Frontal:10 megapíxeles Capacidad de la batería (mAh) 5000 Tamaño de pantalla (pulgadas) 6,80” Marca del procesador Qualcomm Snapdragon 865 RAM 8 GB S O Android 10 Almacenamiento 128 GB

