Chistes: el del mariquita forzudo, el cura y el confesonario

¿Me puedo confesar por Internet, por teléfono, por email, por chat, por facebook, por medios de una aplicación informática… o por cualquier otro medio técnico que no sea el presencial…?

No. Cualquier tipo de confesión no presencial no tiene ninguna validez.

La Iglesia católica, explícitamente, rechaza la celebración del sacramento por Internet o mediante cualquier otro medio que no sea la presencia física del pecasdor.

LA PENITENCIA