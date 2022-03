Nace ONIRIUS Hospitality Advisors con operaciones en Latinoamérica y socios españoles

Nace Onirius Hospitality Advisors, una consultora, que tiene como propósito ayudar a inversionistas y a hoteleros, ofreciendo soluciones integrales en cualquiera de las fases de un proyecto hotelero, ya sea inicialmente con estudios de mercado, análisis de viabilidad, valoraciones, buscando financiación, seleccionando el operador o marca con quien trabajar, así como, posteriormente gerenciando la ejecución de todo el proyecto en representación del propietario, hasta la apertura.

Onirius Hospitality Advisors surge de la fusión de dos empresas, donde sus socios son españoles, con más de 10 años de experiencia en Latinoamérica; por un lado REGENERA Hospitality Trends, con base en Colombia y Panamá, que suma su expertise en consultoría de mercado e inversión financiera, mientras que para la ejecución y gerencia de desarrollo integral de proyectos suma su experiencia RH10 con presencia en Perú.

Actualmente cuenta con un equipo de diez personas, distribuido en sus oficinas de Colombia, Panamá y Perú, tres de los países de la región que han tenido una mayor expansión hotelera en los últimos años, donde han ayudado a viabilizar y/o implementar más de 40 proyectos hoteleros.

Esta nueva época post covid trae profundos cambios dentro del sector hotelero que cada vez es más complejo, por un lado las diferentes modalidades de inversión y opciones de marcas hoteleras a ser consideradas y por otro los nuevos hábitos y formas de viajar, así como, nuevas necesidades de los huéspedes, lo que lleva a que los inversionistas, de cualquier perfil, necesiten de un asesoramiento aún más integral y profesionalizado.

Comenta Tomás Miró, fundador y socio ejecutivo, nacido en Mallorca y con base en Bogotá: “Gracias a nuestro continúo contacto con operadores e inversionistas disponemos de un gran conocimiento y visión del sector en la región, lo cual nos posiciona como una de las mejores opciones para acompañar y asesorar a nuestros clientes en cualquier etapa del ciclo del activo hotelero; después de un primer y exhaustivo análisis del mercado en relación al potencial proyecto, conectamos al propietario con las posibles marcas y cadenas, operadores e inversores de diversos perfiles, permitiéndoles viabilizar el proyecto en las mejores condiciones para cada propietario”. Añade Tomás; “Estamos muy contentos de haber asesorado a Radisson para posicionar su marca Radisson Individuals en Latinoamérica yl Caribe en su alianza con Faranda Hotels, en lo que se ha convertido en la principal transacción hotelera en la región en lo que va de 2022”.

Añade Miguel González, fundador y socio ejecutivo, nacido en Granada y con base en Lima: “Nuestro expertise integral en desarrollos hoteleros nos permite acompañar al propietario en todo el ciclo del proyecto, desde la conceptualización inicial hasta la apertura del hotel y puesta en marcha del activo. Proporcionamos al propietario la garantía de un adecuado control del plazo, coste y calidad, siendo capaces de entregar un producto final acorde a los estándares y con la mayor eficiencia económica, no sólo pensando en la inversión inicial sino también en la posterior operación del activo”.

Experiencia acumulada

Onirius Hospitality Advisors, ya trabaja apoyando y ofreciendo asesoramiento en la región, fruto de ello es el reciente asesoramiento a Radisson Hotel Group Americas para establecer un alianza estratégica con Faranda Hotels, que le permite posicionar la marca Radisson Individuals en Latinoamérica, incorporando bajo el modelo de franquicia 13 hoteles y resorts en Colombia y Panamá, así como un Radisson Blu All inclusive en República Dominicana.

En Perú han intervenido en proyectos hoteleros por un monto total de inversión estimado de USD 215 millones y más de 1,100 habitaciones; bajo algunas de las principales marcas y cadenas internacionales, tales como Holiday Inn, Tapestry by Hilton, Marriott, Residence Inn by Marriott, Ikonik by Hotusa, Hilton Garden Inn, Courtyard by Marriott, Fairfield by Marriott, Ritz Carlton y otras.

Mientras que en Colombia, Guatemala y Panamá, destacan entre otros muchos, el ibis Budget de Barranquilla; el asesoramiento para la creación de la Operadora Esstudia, el AC by Marriott y el Marriott en Ciudad de Guatemala, o las labores de asesoramiento a la Autoridad de Turismo de Panamá, para la realización de un estudio de mercado hotelero en ese país.