10 ideas para cambiar de aires en la Región de Murcia

¿Y si desconectas, disfrutas de unos días de descanso y te olvidas por completo del estrés en la Región de Murcia? Solo tienes que pararte a contemplar paisajes naturales que siempre esconden sorpresas y curiosidades, pasear por ciudades que son monumentos en sí mismas y degustar los 1.001 sabores de la Capital Española de la Gastronomía 2021.

Toma nota porque vamos a ofrecerte 10 sugerencias para que cambies de aires en la Región de Murcia.

1. Recorre Murcia de calle en calle

Murcia es la capital de la Región y un destino para perderse en sus calles. Tiene como símbolo indiscutible la Catedral de Santa María, situada en la Plaza del Cardenal Belluga. Este icónico monumento cuenta con la segunda torre más alta de España y combina los estilos gótico, renacentista y barroco con auténtica maestría. Cerca de la catedral, en la calle Trapería, se encuentra el Real Casino de Murcia, otro de los edificios más emblemáticos de la ciudad. Está considerado bien de interés cultural con categoría de monumento y cuenta con espacios como el salón de baile estilo Luis XV, una auténtica maravilla para amantes del arte y de la elegancia.

2. Haz historia en Cartagena

Más de 3.000 años de historia en una ciudad púnica, romana y militar. No hace falta disponer de muchos más datos para afirmar que Cartagena es un tesoro cultural de la Región de Murcia.

Conoce la Cartagena romana en una visita al Teatro Romano, el teatro de Carthago Nova, construido por el emperador Augusto en el siglo I a. C. Cuando lo descubras, no podrás creer que no fuese descubierto hasta el año 1990. Y si te apetece transportarte a la época de galeones y batallas en el mar, tienes que ir al Museo Naval y al Museo Nacional de Arqueología Subacuática (ARQUA).

3. Descubre Lorca, la Ciudad del Sol

Lorca está llena de contrastes y es sinónimo de historia, patrimonio y tradición. Destaca su castillo, la Fortaleza del Sol, que se ha reconvertido en un espacio temático de historia medieval. Acoge exposiciones permanentes en sus torres y aljibes y en él se realizan actividades especialmente enfocadas a familias, así como visitas teatralizadas y guiadas durante todo el año. En este complejo se encuentra, además, una sinagoga judía única en España, pues es la única que no ha sido profanada por otras religiones.

4. Caravaca de la Cruz, un destino inspirador

Es una de las cinco ciudades jubilares del mundo que celebra el Jubileo In Perpetuum, lo que significa que aquellos que lo deseen podrán obtener el jubileo en cualquier momento. No obstante, su próximo Año Jubilar tendrá lugar en el año 2024.

Para llegar hasta esta ciudad, lo mejor es hacer el Camino de Levante, un recorrido que puede iniciarse desde Orihuela y en el que disfrutar de una ruta que combina cultura y naturaleza en cada uno de sus tramos.

5. A vista de pájaro en el Faro de Cabo de Palos

Si hay algo que distingue al encantador pueblo pesquero de Cabo de Palos es su faro. Subir hasta lo más alto de él para conocer su historia y disfrutar de unas impresionantes vistas de la costa mediterránea es todo un ‘must’ cuando visitas la localidad. Si combinas la escapada con un delicioso plato de ‘arroz caldero’, desearás repetir la experiencia lo antes posible.

6. Naturaleza en estado puro

Descubre enclaves mágicos como el Estrecho de la Arboleja, en Aledo, uno de los lugares con más fantasía de la Región; el Salto del Usero, en Bullas, una gran cascada de agua en un entorno único; el Monte Arabí, en Yecla, con yacimientos prehistóricos con una cronología comprendida entre el Paleolítico y Edad del Bronce; y Calnegre y Cabo Cope, entre Águilas y Lorca, mar y naturaleza salvaje en estado puro.

7. Sesión de mimos

Déjate mimar en los balnearios, spas y centros de talasoterapia de la Región de Murcia.

Hallarás tres balnearios en los que perder la noción del tiempo: el de Archena, el de Leana, en la localidad de Fortuna; y el Bahía de los Delfines en Mazarrón. ¿Combinación de mar y spa? Es posible en la Región de Murcia. Compruébalo en el hotel Puerto Juan Montiel de Águilas, en los hoteles Thalasia y Lodomar, en San Pedro del Pinatar, donde además podrás descubrir los beneficios de la talasoterapia, al igual que en el Entremares de La Manga. Y si te apetece probar tratamientos corporales de relajación como envolturas de chocolate, cereza, vino o granada, puedes visitar los apartamentos turísticos Aguas Salinas de Lo Pagán. ¡Imposible resistirse!

8. Mejora tu swing

Si te llama la atención el golf, en la Región de Murcia encontrarás el lugar que estabas buscando, ya sea para iniciarte o para mejorar tu técnica. Este es un auténtico destino ‘City-Golf’. La Región de Murcia cuenta con 22 campos de golf y 348 hoyos de todos los niveles distribuidos en un radio de 35 kilómetros. Estos se sitúan cerca de las principales ciudades de la Región, así que podrás completar tu experiencia descubriendo la gran variedad cultural y la gastronomía de la zona.

9. Paraíso submarino

La Región de Murcia invita a llegar hasta las profundidades. Su fondo marino aguarda una rica y variada flora y fauna submarina que, junto con la visibilidad de sus aguas y las suaves temperaturas (dentro y fuera del agua), ha hecho que el litoral de esta Región, conocido como la Costa Cálida, sea uno de los mejores destinos de Europa para la práctica del buceo durante todo el año. Destacan sus dos reservas marinas protegidas: Cabo de Palos – Islas Hormigas y Cabo Tiñoso.

10. 1.001 sabores en la Capital Española de la Gastronomía

Dedica un momento a disfrutar de la gastronomía de la Región de Murcia y descubre bocados tan deliciosos como la ‘marinera’, el pulpo al horno, el ‘zarangollo’, el ‘arroz caldero’ o el ‘paparajote’. Cuando llegue el momento del café, un ‘café asiático’. Entenderás que esta haya sido nombrada la Capital Española de la Gastronomía 2021. Disfruta de estos bocados en cualquiera de las terrazas de los restaurantes de esta tierra de sabor que te transportarán directamente al paraíso.

Marida los 1.001 sabores con vinos de tres denominaciones de origen: Bullas, Jumilla y Yecla, y vive una experiencia gastronómica inolvidable.

La Región de Murcia es conocida como el Reino de la Monastrell, pues este es el tipo de uva que impera. Elige entre vinos blancos, tintos y rosados de tres denominaciones de origen: Bullas, Jumilla y Yecla. Cada una de estas localidades cuenta con una ruta del vino certificada por la Asociación Española de Ciudades del Vino (ACEVIN). Esto significa que podrás asistir a catas, visitas a bodegas, paseos entre viñedos y a muchas otras actividades en las que lo aprenderás todo sobre la cultura vitivinícola.