4 lugares que tienes que ver en tu viaje a Logroño

¿Con ganas de viajar a Logroño? La capital de La Rioja tiene mucho que ofrecer en el recorrido que hagamos más allá del Camino de Santiago y es que, además del vino de denominación de origen, nos encontramos ante un sitio que lo tiene todo para disfrutar, para que pasemos largas jornadas a su alrededor.

Con puentes idílicos sobre el Ebro y parques en los que podemos pasar toda la tarde, nos encontramos ante una ciudad que tiene mucho por descubrir, esa que puede hacer de nuestro fin de semana algo único para recordar. ¿Te vas a quedar sin saber qué es lo que no te debes perder de aquí?

¿Cuáles son los mejores sitios para ver en Logroño?

Logroño es una ciudad grande, con muchos sitios que visitar y a los que ir. Sin embargo, si sólo estás de paso o simplemente has venido hasta aquí porque te apetece hacer una feliz cata de vinos, conviene que tengas una pequeña lista de lugares que no te puedes perder, esos que dejan mella en tu cuaderno de viajes. A continuación, para que no quede nada atrás, te dejamos con lo imprescindible:

Muralla del Revellín

La muralla del Revellín es uno de los sitios que no nos podemos perder en esta ciudad y es que, es la fortificación que protegía la metrópolis en la época medieval. Construida a mediados del siglo XVI, todavía conserva el famoso cubo que da paso al casco histórico para ver el resto del centro.

Paseo del Espolón

Los amantes de los jardines tienen en el paseo del Espolón uno de los lugares más emblemáticos de Logroño. Como espacio abierto, tiene cantidad de fuentes y bancos en los que podemos sentarnos a estar un rato tranquilos. Con espectáculos al aire libre, se convierte en un sitio concurrido durante las noches de verano. ¿Te animas?

Parque del Ebro

El parque del Ebro es un espacio ideal para pasar la tarde. Situado junto al río, es un espacio verde bastante interesante, tranquilo y que llama a la calma. Con la Pasarela, el Frontón del Revellín o la Chimenea de ladrillo como monumentos emblemáticos, también vale como entorno cultural para el viajero.

Concatedral de Santa María la Redonda

Construida sobre una iglesia románica de planta redonda del siglo IX, la concatedral de Santa María la Redonda es uno de los centros religiosos más importantes de La Rioja y, si estás de paso por esta ciudad debe de ser uno de los sitios a visitar. Con dos torres asimétricas y un retablo en piedra, su interior merece la pena a razón del retablo Mayor o la Capilla de Nuestra Señora de la Paz.

Con tantas cosas como tiene la capital de La Rioja para ver ya sólo te queda mirar hoteles en Logroño para que tu estancia aquí sea de lo más placentera. De infinitas garantías para ese viajero al que le gustan los espacios verdes y/o monumentos históricos, seguro que agradeces el pasar por aquí aunque sea por una vez en la vida.