Estados Unidos empezará a deportar inmigrantes ilegales a Uganda

El Gobierno de Uganda confirmó la firma de un acuerdo con Estados Unidos para recibir migrantes deportados, aunque estableció límites claros: solo aceptará a quienes no tengan antecedentes penales y no sean menores no acompañados. Este entendimiento, anunciado el jueves, es temporal y se encuentra en proceso de implementación bajo estrictos criterios.

El secretario permanente del Ministerio de Asuntos Exteriores, Bagiire Vincent Waiswa, informó mediante la red social X que el convenio forma parte de la cooperación bilateral entre ambos países. Según explicó, se trata de un acuerdo para “el examen de solicitudes de protección”, aunque aún no se confirmó si ya está plenamente vigente. Un comunicado posterior aclaró que continúan definiendo cómo se aplicará de manera práctica.

Uganda, reconocida internacionalmente por su política abierta hacia refugiados en África, manifestó su preferencia por migrantes que provengan mayoritariamente de países africanos.

Esta condición busca facilitar su integración y evitar tensiones sociales en las comunidades receptoras.

No obstante, el ministro de Relaciones Internacionales, Henry Okello Oryem, enfatizó que la disposición para acoger personas vulnerables tiene límites. En declaraciones a Associated Press, cuestionó la integración de individuos rechazados por sus propios países, tales como vinculados a cárteles o con antecedentes penales. “¿Cómo podemos integrarlas en las comunidades locales de Uganda?”, expresó.

El funcionario añadió que Uganda mantiene conversaciones con Washington sobre otros asuntos bilaterales, incluyendo visados, aranceles y sanciones, y recalcó que aceptar inmigrantes ilegales de EE. UU. sería “injusto” para sus ciudadanos. Por ello, el pacto solo se sostiene bajo la condición de no recibir personas con historial delictivo ni menores que lleguen sin acompañamiento.

Esta negociación ocurre en un contexto donde Estados Unidos ha reanudado vuelos de deportación a terceros países. En julio, deportó a hombres con antecedentes criminales a Esuatini y Sudán del Sur, medida intensificada tras la aprobación de estas expulsiones por la Corte Suprema, respaldando las políticas migratorias más estrictas impulsadas en años recientes.

Según una investigación de CBS News basada en documentos internos de EE.UU., Washington está buscando ampliar su red de países receptores de migrantes deportados, incluyendo a Uganda, Honduras, España y Ecuador.

Así, Uganda se suma a esta política migratoria de Estados Unidos, aunque con una cooperación que será limitada, temporal y condicionada para proteger tanto a su sociedad como a los migrantes aceptados.