  • ESP
    España América
Mundo

El país africano acepta deportados de EE. UU. pero impone límite estricto: ¡no a criminales, ni menores solos!

Estados Unidos empezará a deportar inmigrantes ilegales a Uganda

El acuerdo bilateral permite la llegada de migrantes sin antecedentes penales y con preferencia por africanos, en una estrategia temporal y bajo condiciones rigurosas para proteger a la sociedad ugandesa.

Estados Unidos empezará a deportar inmigrantes ilegales a Uganda
Inmigrantes ilegales deportados PD.
Archivado en: Mundo

Más información

Trump y el muro con México pintado de negro (1)

¿Sabes por qué esta pintando EE.UU. de negro el muro fronterizo con México?

Rachel Morin y su asesino, Victor Martinez-Hernandez

Cadena perpetua para el ilegal salvadoreño que asesinó a una madre: el caso que invocó Trump para lanzar la expulsión de inmigrantes

El Gobierno de Uganda confirmó la firma de un acuerdo con Estados Unidos para recibir migrantes deportados, aunque estableció límites claros: solo aceptará a quienes no tengan antecedentes penales y no sean menores no acompañados. Este entendimiento, anunciado el jueves, es temporal y se encuentra en proceso de implementación bajo estrictos criterios.

El secretario permanente del Ministerio de Asuntos Exteriores, Bagiire Vincent Waiswa, informó mediante la red social X que el convenio forma parte de la cooperación bilateral entre ambos países. Según explicó, se trata de un acuerdo para “el examen de solicitudes de protección”, aunque aún no se confirmó si ya está plenamente vigente. Un comunicado posterior aclaró que continúan definiendo cómo se aplicará de manera práctica.

Uganda, reconocida internacionalmente por su política abierta hacia refugiados en África, manifestó su preferencia por migrantes que provengan mayoritariamente de países africanos.

Esta condición busca facilitar su integración y evitar tensiones sociales en las comunidades receptoras.

No obstante, el ministro de Relaciones Internacionales, Henry Okello Oryem, enfatizó que la disposición para acoger personas vulnerables tiene límites. En declaraciones a Associated Press, cuestionó la integración de individuos rechazados por sus propios países, tales como vinculados a cárteles o con antecedentes penales. “¿Cómo podemos integrarlas en las comunidades locales de Uganda?”, expresó.

El funcionario añadió que Uganda mantiene conversaciones con Washington sobre otros asuntos bilaterales, incluyendo visados, aranceles y sanciones, y recalcó que aceptar inmigrantes ilegales de EE. UU. sería “injusto” para sus ciudadanos. Por ello, el pacto solo se sostiene bajo la condición de no recibir personas con historial delictivo ni menores que lleguen sin acompañamiento.

Esta negociación ocurre en un contexto donde Estados Unidos ha reanudado vuelos de deportación a terceros países. En julio, deportó a hombres con antecedentes criminales a Esuatini y Sudán del Sur, medida intensificada tras la aprobación de estas expulsiones por la Corte Suprema, respaldando las políticas migratorias más estrictas impulsadas en años recientes.

Según una investigación de CBS News basada en documentos internos de EE.UU., Washington está buscando ampliar su red de países receptores de migrantes deportados, incluyendo a Uganda, Honduras, España y Ecuador.

Así, Uganda se suma a esta política migratoria de Estados Unidos, aunque con una cooperación que será limitada, temporal y condicionada para proteger tanto a su sociedad como a los migrantes aceptados.

OFERTAS BRONCE

¡¡¡ DESCUENTOS ENTRE EL 1 Y EL 20% !!!

Desde el descuento más pequeño a las ofertas más increíbles, actualizadas diariamente

SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]