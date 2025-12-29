  • ESP
    España América
Mundo

Escalada en Medio Oriente

Irán declara “guerra total” a Occidente y acusa a EE.UU., Israel y Europa de cerco militar

El presidente Masud Pezeshkian advierte que su país enfrenta una ofensiva multifrontal sin precedentes y promete resistir ante la presión occidental y los ataques sobre su infraestructura militar y nuclear

Irán declara “guerra total” a Occidente y acusa a EE.UU., Israel y Europa de cerco militar
Masud Pezeshkian PD.
Archivado en: Mundo

Más información

Trump decreta el bloqueo total a petroleros con origen o destino Venezuela y declara terrorista al régimen de Maduro

Trump decreta el bloqueo total a petroleros con origen o destino Venezuela y declara terrorista al régimen de Maduro

Maduro vs Trump.

El dictador Maduro trata de negociar con Trump su salida segura de Venezuela y un retiro dorado en España

El presidente iraní, Masud Pezeshkian, lanzó una de sus acusaciones más directas contra Washington, Tel Aviv y las potencias europeas al afirmar que Irán se encuentra inmerso en una “guerra total” de carácter político, económico y, sobre todo, militar.

«Nos han rodeado. Estados Unidos, Israel y Europa buscan la caída de Irán. Esta confrontación ya no es parcial: es una guerra en todos los frentes», declaró el mandatario en una entrevista difundida por la página del líder supremo, Ali Jameneí.

Pezeshkian comparó la crisis actual con la guerra contra Irak de los años ochenta, pero señaló que ahora la ofensiva occidental no depende solo de las armas, sino de la combinación de presión económica, sabotajes cibernéticos, guerra psicológica y ataques selectivos.

El mandatario mencionó los recientes bombardeos israelíes sobre instalaciones nucleares y militares iraníes durante el conflicto de junio, que dejaron más de mil muertos, entre ellos altos mandos del Ejército y científicos nucleares. Irán respondió con una oleada de misiles balísticos y drones kamikaze lanzados hacia territorio israelí, una operación que, según fuentes militares, habría golpeado la infraestructura energética y bases aéreas.

Estados Unidos también intervendría directamente con ataques de precisión contra las tres principales plantas nucleares de Irán. Con ello, las conversaciones nucleares entre Teherán y Washington quedaron suspendidas indefinidamente, mientras la República Islámica advierte que no aceptará las “imposiciones” que buscan limitar su programa de defensa y su red de aliados, como Hizbulá y Hamás.

En medio del conflicto, la economía iraní ha resentido el peso de las sanciones y la caída del rial, pero el discurso del Gobierno apunta a una resistencia prolongada. Las Fuerzas Armadas iraníes, reforzadas en los últimos años con misiles hipersónicos y sistemas de defensa aérea de producción local, aseguran estar preparadas para “neutralizar cualquier agresión extranjera”.

Los productos para mejorar tu estilo de vida

PRODUCTOS DE DEPORTE
Bebés Comida sana Masaje y relajación Mascotas
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Paul Monzón

Redactor de viajes de Periodista Digital desde sus orígenes. Actual editor del suplemento Travellers.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]