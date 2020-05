Minneapolis en llamas: manifestantes reducen a cenizas una comisaría por la muerte de George Floyd

La muerte de George Floyd, a manos -o mejor dicho, por la rodilla- de un policía, ha desatado la furia de los estadounidenses.

Este jueves 28 de mayo de 2020 las protestas se hicieron sentir en las calles de Minneapolis por tercera noche consecutiva. En esta oportunidad, con el incendio de la comisaría de la policía de la ciudad, que quedó reducida a cenizas.

En un vídeo se puede ver como los manifestantes acceden al inmueble, y lo prenden en fuego, las alarmas de incendios y los aspersores sonaban mientras los incendios eran provocados. La policía parecía haber abandonado el edificio, que se encontraba en un vecindario cercano al sitio en el que murió Floyd el pasado lunes.

Las protestas se han desatado por un de vídeo de 9 minutos, en el que se ve como un policía se arrodilla sobre el afroamericano George Floyd hasta que este termina inconsciente y después muerto, todo esta delante de vecinos de Minneapolis que lo grababan.

En el vídeo se puede ver a Floyd rogar por su vida: «Por favor, por favor, no puedo respirar. Por favor, la rodilla sobre mi cuello, no puedo respirar».

Finalmente, Donald Trump se pronunció respecto de la muerte de Floyd, lo hizo a través de sus redes sociales y lo hizo para señalar al alcalde de Minneapolis, Jacob Frey, responsabilizándolo por su mal manejo en la crisis y por ser parte de la «izquierda radical».

En otro mensaje el mandatario agregó que no puede «retroceder y ver que esto suceda en una gran ciudad estadounidense, Minneapolis. Una falta total de liderazgo».

I can’t stand back & watch this happen to a great American City, Minneapolis. A total lack of leadership. Either the very weak Radical Left Mayor, Jacob Frey, get his act together and bring the City under control, or I will send in the National Guard & get the job done right…..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2020