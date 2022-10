Opinión: Naturaleza un enemigo que Nicolás no puede vencer

Algunos medios señalan los desastres causados por las lluvias, las ondas tropicales. Realmente nos equivocamos cuando describimos la situación.

El desastre no lo ocasionan las lluvias, sino los que dirigen el país por no prever y lo que es peor por no saber qué hacer, improvisar bajo la excusa de que no estábamos preparados.

Excusa no válida, pues sobran los anuncios sobre los cambios climáticos en el mundo.

Los buenos gerentes no dicen eso y debo asimismo culpar a la gente que vota por estos personajes y a los que le ayudan a sostener su destrucción constante y reiterada de la nación.

Un buen político tiene que conocer los efectos del cambio climático y cómo está operando.

La naturaleza es un potro indomable, salvaje y los seres humanos decidimos invadir su territorio y transformarlo desordenadamente, destruirlo. Pues bien, eso tiene consecuencias.

No podemos criticar al animal que se defiende, que reacciona, que actúa.

Le alteramos su estructura y ahora ella nos embiste, nos castiga en defensa de su hogar. Herida de muerte, reacciona contra todo lo que esté a su lado.

Un político en funciones de gobierno, legítimo o no, de hecho es el que manda. No se mueve la hoja de un árbol en Venezuela que Nicolás no autorice.

Acusar a la colonización, más de 500 años después, es una vulgaridad.

¿El señor “Presidente” no tiene asesores en la materia? ¿Había planes concretos para esta emergencia?

Precisamente se planifica también para hipotéticas situaciones. Entonces ¿Este gobierno no tiene un plan para un terremoto, que en el caso de Caracas, pudiera ocurrir ya, mañana mismo o en años?

Mala defensa alegar su propia ignorancia, pues dirige un país.

La responsabilidad de Maduro, de Chávez es amplia: Ellos en ese populismo absurdo financiaron la construcción, o mejor dicho, remodelaciones de casas en varias partes del territorio que se han derrumbado o está cubierto por las aguas.

Me temo que ese populismo continuará y no harán lo debido para intentar recuperar la sintonía al menos en el segmento de los más desprovistos de todo.

Acciones inmediatas

Reubicar esa inmensa masa ocupando territorios con altos niveles de riesgo.

¿Lo harán?

En 1999 lo hicieron pero de la peor manera. ¿Cómo iba usted a meter a un pescador de la Guaira en Machiques, una zona campesina?

Es urgente un plan de ordenación urbanística bien agresivo, desprovisto de parcialidades ideológicas. Maduro lo anunció y llega tarde porque muchos lo advertimos hace meses.

Nicolás se enfrenta a un enemigo que no le teme y que no puede manipular, engañar o poner preso: La naturaleza.

Los Caiga Quien Caiga

El exalcalde de Guanta, Jhonnathan Marín condenado en Estados Unidos, además deberá regresar los 3,8 millones de dólares que recibió, se interpreta de la sentencia establecida por el juez.

Un exaliado de Maduro, de Chávez, del difunto Aristóbulo con quien salía en yates a darse la vida buena “socialista”, fue condenado el miércoles en una corte federal del sur de Florida a poco más de dos años de prisión por haber conspirado para cometer un delito contra Estados Unidos a través de una trama de negocios corruptos con la empresa petrolera estatal PDVSA y algunas de sus subsidiarias.

El juez federal Robert Scola condenó a Jhonnathan Marín a 27 meses de prisión tras aceptar una moción propuesta por la fiscalía para que redujera su pena por haber “asistido de manera sustancial” al gobierno estadounidense en otras investigaciones de corrupción. La condena máxima que enfrentaba Marín era de unos cinco años de prisión.

Los acusados suelen sellar acuerdos con la fiscalía con el objetivo de obtener una condena más leve a cambio de ayudar al gobierno con información clave. A través de esos pactos suelen declararse culpables, como hizo Marín al aceptar las acusaciones de asociación ilícita para cometer lavado de dinero.

Creo que la sentencia es poco para un personaje como este. Visto su caso muchos chavistas seguirán buscando refugio en la tierra del Tio Sam. Vale la pena perder un poco de lo mucho que se llevan: Caso Tuerto Andrade, Roberto Rincón, etc.

Sigue la censura: Cerradas 6 emisoras de radio en el sur del lago específicamente en Santa Bárbara de Zulia, creadas por chavistas y ahora opositoras, parece ser que dicen lo que está haciendo el alcalde y critican las anteriores gestiones de los chavistas. Poco duró la fiesta porque a la hora de renovar las concesiones, las sacan del aire.

Capriles o el retorno del Jedi. Comenzó lanzando videos. Diría el superagente 86, “El viejo truco del videito de la esperanza y del encuentro”. Tiene verbo. Lo veo como la una. Su compinche está por Colombia en el negocio inmobiliario y sacándole “realitos” al Alcalde Ramírez de Maracaibo.

María Corina abrió su frente de batalla en el Zulia. Buen acto. Buenos oradores.

Cesar Pérez Vivas sigue sin meterse en la pelea de los tres primeros. La clase media y los nuevos votantes lo ven distante, no conecta. Él continúa esforzándose.

A cuchillo limpio se enfrentan en el PSUV, con armas de acero inoxidable para no botar mucha sangre y bien afiladas. No hay bulla y pocos se atreven a comentar que en un “petit” directorio asomaron la candidatura de Lacava. Diosdado no cesa en su intento y maneja el fuego lanzandolo contra quien corresponde: Nicolás.Habrá cambios en las direcciones regionales. Nadie se siente seguro. Maduro sigue siendo el Rey pero por allí asoma una Reina como la de los Dragones.

Tras bastidores se asegura: Algunos analistas recién caídos de la mata, aseguran que hay un “jueguito perverso de Maduro para acabar con Guaidó”, vía Ramos Allup. No soy amigo del líder de uno de los frentes de AD, lo conozco y sé de su inteligencia.

Es estupido plantear eso así cuando ha sido el propio Guaidó que por otros intereses se ha “autosuicidado”, como dijo una vez Carlos Andrés Pérez. La cosa es al revés y esto no excluye un pacto con Ramos, Guaidó ha permitido que Maduro sobreviva y si el “interino” representará algún peligro, hace ya tiempo que lo hubiesen puesto preso. Él único culpable de su inevitable desaparición (gracias a Dios) es el propio hijo de Vargas. Mintió. Creó falsas expectativas y hoy tiene más nivel de rechazo que el propio Nicolás. Increíble pero cierto.

BERNABÉ ENTREGA la candidatura que no puede asumir, al “Burro” Martínez. Me dicen que este último es poseedor de una universidad privada aquí en la Florida, investigaremos y lo diremos.

AD sigue vía a la extinción por razones que hemos varias veces plasmado aquí. Ciertamente a Henry Ramos Allup le regresaran la legalidad de AD para que él y su partido participen. Esas jugadas son producto de la negociación de Estados Unidos acerca del clima necesario para generar unas elecciones creíbles.

PASA EN EL TÁCHIRA.Inédito, un amigo cuando retornaba a Venezuela por Cúcuta, no sabía que ese territorio colombiano estaban los del tren de Aragua. No tengo imágenes porque no quería poner en peligro a la familia de mi amigo, quien cayó en sus trampas, le vendieron un pasaje desde San Antonio a Caracas, tres veces más costoso. Aparte pagar la colaboración de 40 dólares para supuestamente tener protección. Todo esto a metros de la policía colombiana.

ESCUCHE EN RADIO RUMBOS 670 donde por cierto tenía un programa hace años, al periodista Nelin Escalante y él certifica que en la Agencia Ferrari de Caracas, del señor Maranello se vendieron este año 2022 nada más y nada menos que diecinueve (19) Ferraris F8, o sea, el más costoso.