Así eliminaron los comandos Delta Force a los ‘avispas negras’ cubanos que protegían al dictador Maduro

La esquela por los Avispas Negras cubanos que protegían a Maduro.

La noche caraqueña se vio interrumpida por el sonido ensordecedor de explosiones distantes y el ruido de helicópteros que operaban en la penumbra.

En un abrir y cerrar de ojos, el sistema defensivo venezolano quedó desactivado y el círculo más íntimo de Nicolás Maduro se dio cuenta de que el peligro no provenía del exterior, sino del pasillo vecino, donde avanzaban sigilosamente los miembros de la Delta Force.

La narración que se va reconstruyendo a partir de informes militares, filtraciones de inteligencia y relatos judiciales traza una imagen que desmantela años de propaganda bolivariana: las temidas ‘avispas negras’ cubanas, veteranos en tareas de seguridad asignados para proteger al líder venezolano, fueron sorprendidas, en pijama y armadas con viejos fusiles AK-47, atrapadas en los pasillos de la residencia presidencial.

La escena final aquella madrugada resume todo: pasillos llenos casquillos vacíos; cubanos abatidos con sus AK-47 aún calientes; puertas blindadas destrozadas; un presidente magullado camino hacia helicóptero.

En pleno corazón del poder chavista, las ‘avispas negras’ dejaron de zumbar antes de diez minutos.

⚠️⚠️Identificado!! Coronel Humberto Alfonso Roca, unos de los militares cubanos fallecidos en Venezuela… tenía 67 años y formaba parte del cinturón de seguridad de Nicolás Maduro. Se le había visto también “escoltando” al Papa Francisco o al propio Jhon Kerry durante su visita… pic.twitter.com/FB8CawKw7W — Mag Jorge Castro🇨🇺 (@MagJorgeCastro) January 6, 2026

Un golpe planificado al detalle… y ejecutado en minutos

La operación formaba parte de una ofensiva más amplia sobre Venezuela, que incluía misiles y guerra electrónica para neutralizar radares, comunicaciones y mandos militares. Washington había estado preparando el terreno durante meses:

desplegó una fuerza anfibia frente a las costas venezolanas

ensayó el asalto en una réplica casi exacta del complejo donde se refugiaba Maduro

infiltró informantes y un espía en el entorno del presidente

Según lo que se ha podido reconstruir, el plan se sustentó en tres pilares fundamentales:

Apagón sensorial: ataques aéreos selectivos dejaron sin energía los principales nodos militares de Caracas y desactivaron las defensas antiaéreas. Corredor aéreo clandestino: helicópteros de fuerzas especiales volaron a baja altura hasta las cercanías de la capital, resguardados por drones y guerra electrónica. Asalto quirúrgico: la Delta Force asumió la fase terrestre, con un equipo destinado a entrar directamente en la residencia/fortaleza de Maduro, superar la escolta y sacar al matrimonio presidencial del país.

Aunque el ataque global sobre Venezuela se prolongó durante horas, la fase crítica del asalto al núcleo chavista fue fulminante: diversas fuentes apuntan a que fue una acción interna que apenas duró unos minutos, desde que los operadores cruzaron la primera puerta hasta asegurar al objetivo.

Las ‘avispas negras’ cubanas: veteranos… sorprendidos en pijama

Desde hace años, alrededor de Maduro se había levantado un escudo mixto de seguridad: guardia venezolana junto con un grupo selecto de militares cubanos, conocidos como las ‘avispas negras’, experimentados en proteger líderes aliados a La Habana.

Su misión en Caracas era clara:

controlar accesos a la residencia y al búnker interno

vigilar al personal venezolano y detectar posibles filtraciones

garantizar una vía rápida para evacuar al presidente

En la madrugada del asalto, ese dispositivo falló estrepitosamente en su esencia: la sorpresa. El “apagón sensorial” y el ataque simultáneo a varias bases en la ciudad dejaron desorientada a la seguridad interna. Para cuando algunos cubanos lograron llegar a sus puestos, el comando estadounidense ya había penetrado dentro del complejo.

El escenario que describen las filtraciones es prácticamente claustrofóbico:

muchos guardias estaban en pijama o ropa cómoda

apenas tuvieron tiempo para hacerse con sus AK-47 , armas fiables pero anticuadas

, armas fiables pero anticuadas se encontraron con puertas ya destrozadas y equipos de asalto avanzando por los corredores

algunos quedaron literalmente atrapados en los pasillos, sin posibilidad de maniobrar ni reagruparse

En ese laberinto de pasillos angostos y puntos críticos, su peso, su edad y su armamento jugaron claramente en su contra. La Delta Force, entrenada para combates cercanos y equipada con tecnología moderna, supo aprovechar su ventaja táctica:

control nocturno

comunicaciones seguras y cifradas

explosivos precisos para abrir brechas sin causar daños colaterales al edificio

Fuentes de inteligencia citadas por medios oficiales indican que al menos 32 efectivos cubanos perdieron la vida durante este enfrentamiento cercano al presidente, lo cual refleja la intensidad del choque dentro esos estrechos pasillos.

Ocho minutos que transformaron el poder en Caracas

En todas las narraciones sobre esta operación aparece un mismo patrón: la fase decisiva dentro del complejo donde dormían Maduro y Cilia Flores fue increíblemente rápida.

Algunos elementos clave durante esa ventana temporal:

penetración silenciosa con derribo inmediato de puertas blindadas

neutralización del personal de seguridad inmediata, tanto cubanos como venezolanos

avance por pasillos previamente memorizados tras semanas entrenando con maquetas del edificio

aseguramiento del dormitorio presidencial así como accesos al búnker

La combinación entre sorpresa, superioridad tecnológica y entrenamiento específico explica por qué un dispositivo reforzado durante años colapsó en lo que testigos describen como “minutos que parecieron segundos”.

En términos políticos, ese pequeño intervalo cambió el rumbo histórico: el líder que resistía sanciones, protestas y crisis desde hacía una década quedó bajo custodia extranjera antes incluso de que las fuerzas armadas venezolanas pudieran organizar una respuesta convencional.

Maduro y Cilia: torpe huida hacia el refugio blindado