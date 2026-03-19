Trump reabre el grifo venezolano: La Casa Blanca flexibiliza sanciones para frenar escalada del crudo

Trump autoriza el regreso de las petroleras y reactiva el bombeo

La Administración Trump ha dado un giro pragmático a su política exterior este 18 de marzo de 2026. Ante la crisis energética provocada por la guerra con Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz, el presidente ha firmado directrices que permiten a empresas estadounidenses y europeas —como Chevron y Repsol— retomar la extracción y comercialización de crudo venezolano.

El petróleo como arma estratégica

Con el barril de Brent amenazando con superar los 150 dólares, Washington ha decidido utilizar las reservas venezolanas como válvula de escape. Las nuevas licencias de la OFAC permiten la inversión en infraestructura crítica, siempre que el crudo sea destinado prioritariamente a refinerías en Estados Unidos.

Control financiero férreo

A diferencia de aperturas anteriores, esta flexibilización obliga a que los pagos se realicen en cuentas custodiadas por el Tesoro de EE.UU. El objetivo es garantizar que los ingresos se utilicen para la reconstrucción del país y no para financiar estructuras del antiguo régimen chavista, tras los eventos que llevaron a la captura del narcodictador Nicolás Maduro a principios de año.

Importación de diluentes

La autorización incluye la llegada de nafta y componentes químicos desde EE.UU., vitales para procesar el petróleo pesado de la Faja del Orinoco. Se estima que la producción podría aumentar en 300.000 barriles diarios antes de que termine 2026.

Los bonos disparan su valor y el mercado anticipa el fin del default

La flexibilización de las sanciones ha provocado un terremoto de optimismo en Wall Street. La decisión de levantar la prohibición de negociar bonos venezolanos en el mercado secundario ha devuelto a la vida papeles que se consideraban «basura», elevando las expectativas de una recuperación económica acelerada.

Inversores regresan con apetito al mercado secundario

El mercado de bonos ha reaccionado con un rally alcista, con algunos títulos duplicando su valor en apenas 48 horas. Los gestores de fondos de cobertura y bancos de inversión ven en este alivio el preámbulo de una reestructuración integral de la deuda externa, que supera los 60.000 millones de dólares. La confianza radica en que, bajo la tutela de la administración Trump, Venezuela volverá a ser un pagador solvente a través de la gestión profesional de su industria petrolera.

Las proyecciones económicas rompen el techo. El impacto en la economía real se anticipa inmediato.

Crecimiento del PIB: Los analistas proyectan un repunte del crecimiento económico para el segundo semestre de 2026, impulsado por la entrada de divisas frescas y la reactivación de los servicios petroleros.

Estabilidad cambiaria

La mayor oferta de dólares en el mercado local permitirá al Banco Central contener la devaluación, lo que proyecta una caída drástica en la curva de inflación para los próximos meses.

Reapertura comercial

El alivio no solo afecta al crudo; también se han habilitado licencias para la exportación de fertilizantes y petroquímicos, lo que aliviará la escasez global derivada del conflicto en Oriente Medio.

Este «deshielo» petrolero de Trump no responde a una concesión ideológica, sino a la necesidad urgente de Washington de asegurar el suministro interno frente a la inestabilidad global.