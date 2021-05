EN DIRECTO / El Quilombo: Guerra civil en Podemos tras el batacazo del 4-M

Coged palomitas. Un audio de Whatstapp de Vanessa Lillo, tercera en la candidatura de Unidas Podemos en Madrid y perteneciente a Izquierda Unida, desvela el descontento por la configuración de las listas y con la estrategia de Pablo Iglesias durante la campaña: «Sois unos sinvergüenzas y unos ratas».

Las polémicas empiezan a saltar en Podemos tras los resultados de las elecciones en la Comunidad de Madrid. Pablo Iglesias dimitió la misma noche, arropado por todo su equipo. Repartió abrazos y saludó a todos los que estaban a su alrededor, aunque parece que una de las personas que le acompañaba no estaba contenta con la confección de la candidatura del partido.

Se trata de Vanessa Lillo, la número tres de la lista, y que pertenece al PCE de Madrid y al sector de Izquierda Unida. Cuando Iglesias anunciaba su dimisión, ella estaba en primer línea, acompañada por Juan Carlos Monedero e Irene Montero. Pero en una conversación privada entre compañeros lanzó duros ataques a la cúpula del partido morado.

«He pensado por un momento: ‘Vane, pírate’, y he estado a punto de irme, y no sé, si veis las imágenes, pues debe ser el cansancio, estoy como un poco lenta a la hora de aplaudir…Porque he dicho: ‘Sois unos sinvergüenzas y unas ratas’, ahora sí, pero ni siquiera me mencionas, es que son la polla», puede escucharse en un audio de WhatsApp al que ha tenido acceso Vozpópuli y que ha adelantado ABC, y que se atribuye a la dirigente de IU.