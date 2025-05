El ‘Gran Apagón’ no fue un fallo técnico; fue una pifia política y el culpable es Sánchez

48 horas después del ‘Gran Apagón’ seguimos con más dudas que certezas.

Las intervenciones del presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, no convencen. No solo no ha explicado porqué pasó seis horas desaparecido sino que además, sigue sin dar explicaciones sobre las causas ni sobre la seguridad de que vuelva a ocurrir un evento similar. Y es que entre las ‘joyas’ típicas del socialista destacan su afirmación de que Red Eléctrica es un “operador privado” cuando el Estado, a través de la u principal accionista es la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) es el mayor accionista; su ataque a las empresas energéticas privadas y como no podía faltar, la arremetida contra las nucleares.

Curioso esto último cuando Francia, cuyo sistema en un 70% es impulsado por la nuclear, jugó un papel fundamental para reactivar el sistema e incluso Marruecos, que también ayudó a la reactivación, ha anunciado proyectos para aumentar el papel de este tipo de energía.

El nivel de confusión e indigencia mental es tal, que Beatriz Corredor, presidenta de Red Eléctrica Española, ha dado una explicación que entra en conflicto con el relato del líder del PSOE. La ex ministra de Zapatero ha salido de su escondite para afirmar que el problema ha sido con las renovables, en específico con los proveedores de energía solar, aunque también ha vuelto a abrir la puerta a la tesis del ciberataque.

Además, ha aderezado su intervención en La SER afirmando que el sistema eléctrico es el «mejor» de Europa y que «funcionó» ese día. Por supuesto, ha descartado dimitir.

Este y otros asuntos de actualidad serán tratados por Alfonso Rojo en el ‘24×7’ junto a la diputada del PP en la Asamblea de Madrid, Mercedes Zarzalejo.