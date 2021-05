EN DIRECTO / El Quilombo: Los amigos de la ETA y de Sánchez callan a rodillazos a ‘Cake’

La soberbia de Iván Redondo y de Pedro Sanchez les ha llevado al desastre, que tiene nombre de mujer: Isabel Díaz Ayuso. De más está que Sánchez no ha asumido ninguna responsabilidad de este desastre, tras anunciarnos el fin de la democracia si ganaba la derecha. «Hay que reconocerlo, nuestra democracia tiene un problema», dijo en plena campaña. Tenía razón: el problema se llama Partido Socialista Español…

Es tal el carajal que ayer salió la delegada de Gobierno para decirle a Ayuso que decrete el toque de queda por su cuenta, cuando el Gobierno sabe que eso solo puede salir adelante avalado por un tribunal superior de Justicia. ¿No lo saben o es que directamente se quieren pasar por el forro nuestras derechos fundamentales? Yo me inclino por esta segunda opción. Todavía no se quieren enterar que la gente quiere recuperar su libertad y se lo ha hecho saber a Sánchez en las urnas. Pero Sánchez nunca asume responsabilidades porque es más fácil fusilar al amanecer a Franco y a Gabilondo antes que asumir sus errores en la moción de Murcia que nos llevaron hasta aquí. «España no merece figurines. Necesita gobernantes», dice Jorge Vilches.

Y los gobernantes necesitan cortinas de humo, porque todo este carajal sirve para no hablar de cómo la UE ha fracasado con las vacunas, (hay gente que las van a dejar colgada de la brocha con una dosis de Astrazeneca), de la subida de impuestos que el Gobierno ocultó hasta después de las elecciones del 4 M, de la inseguridad en las calles con los okupas y los menas implantando su ley practicando el mataleón a los abuelitos… o que el Reino Unido ha dejado fuera a España de la lista de países seguros. El veto de Reino Unido al turismo en España dispara un 600% las reservas a Portugal. Sánchez está noqueado y los medios desde su rincón intentan reanimarlo.