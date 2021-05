EN DIRECTO / El Quilombo: Purga de disidentes en las televisiones del Gobierno

Javier Cárdenas se despidió a través de su Instagram de los oyentes que le han acompañado durante los últimos 12 años, y lo hizo reivindicando un periodismo libre.

El comunicador acusó directamente al Gobierno de su despido: «Hace cuestión de un año la cadena me dijo que no criticara al Gobierno porque habían llegado avisos de Moncloa. Pedro Sánchez ha metido mucho dinero en Atresmedia y es evidente que no lo ha hecho gratis. Un directivo ya me ha avisado de qué habrá más caídas».

Cárdenas fue despedido ayer de manera fulminante de Europa FM. El presentador de ‘Levántate y Cárdenas’ ya no está desde hoy en la cadena y le sustituirá el periodista Juanma Romero hasta final de temporada. En una entrevista con ‘El Toro TV’, Cárdenas señaló al matrimonio Ferreras y al enorme poder que tienen en Atresmedia.