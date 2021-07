‘Zascas’ atemporales: Twitter sacude ahora a Antonio Maestre por un patético tuit de hace 7 años

La okupación de viviendas sigue siendo uno de los grandes problemas de España.

Con el Gobierno del PSOE-Podemos coqueteando constantemente con quienes usurpan la propiedad privada para su beneficio personal, la tensión social sigue en crecimiento.

Así quedó demostrado, por ejemplo, este 28 de julio en Alguazas (Murcia), donde un agente de la Policía Local fue atacado por un okupa que intentó cortarle el cuello con un trozo de cristal. Una situación que despertó el malestar entre los propietarios de la zona.

Con toda esta situación, Twitter sacudido a uno de los grandes defensores de los okupas y de atacar a la propiedad privada: Antonio Maestre. Contra todo pronóstico, los usuarios han ‘resucitado’ un tuit de hace siete años, donde intentaba justificar a los okupas y lo han vuelto viral, pero por sus fuertes críticas al tertuliano.

“Un okupa no es más que un ciudadano sin vivienda, pero con orgullo para luchar por ella. Que no nos engañe la propaganda”, decía la publicación de Maestre, quien no esperaba que resultaría ‘vapuleado’ por sus palabras casi una década después.

Un okupa no es más que un ciudadano sin vivienda pero con orgullo para luchar por ella. Que no nos engañe la propaganda. — AntonioMaestre (@AntonioMaestre) April 9, 2014

Los usuarios de Twitter usaron de inspiración la publicación del tertuliano para, a través de la ironía, darle en toda la boca al tertuliano.

“El violador del barrio no es más que un ciudadano sin amor pero con orgullo para tener sexo. Que no nos engañe la propaganda” o “Un carterista no es más que un ciudadano sin dinero pero con orgullo para luchar por tenerlo. Que no nos engañe la propaganda», son algunas de las ingeniosas respuestas en las redes sociales.

El violador del barrio no es más que un ciudadano sin amor pero con orgullo para tener sexo. Que no nos engañe la propaganda. pic.twitter.com/fvORXqaENP — Israel Cabrera (@Absolutexe) July 27, 2021

"Un carterista no es más que un ciudadano sin dinero pero con orgullo para luchar por tenerlo. Que no nos engañe la propaganda" pic.twitter.com/gYY4yzqcDJ — Azulay (@AzulayArmando) July 27, 2021

Sin embargo, hay quienes también han aprovechado para pedir “que no nos engañe Maestre” con algunos tuits como los siguientes:

El padre de Antonio Maestre no es más que un ciudadano sin trabajo pero con orgullo para luchar por tener 3 o 4 a la vez. Que no nos engañe la propaganda https://t.co/EaY8BRRSrC — Abducido 🇪🇸💪 (@Carthago3000) July 27, 2021

Antonio Maestre no es más que un ciudadano sin neuronas pero con orgullo para escribir sin que se note que tiene dificultades para no cargarse encima mientras lo hace. Que no nos engañe la propaganda. — Javi 🇪🇸 (@javichu_esp) July 27, 2021

Maestre es un ciudadano sin cerebro y sin padre con orgullo para buscarlos e imposible que los encuentre. Que no nos engañe la propaganda. — Jose MMG (@JoseMM1970) July 27, 2021