Esperanza Aguirre pinta una oscura realidad tras el paripé de Sánchez: “España está herida de muerte”

Sin pelos en la lengua.

La expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, muy crítica con Pedro Sánchez y su infumable teatrillo de cinco días, ha reflexionado este 1 de mayo de 2024 en el diario ‘The Objective’ sobre el futuro de España después de este esperpento show orquestado por el socialista y su posterior justificación, atacando a jueces y periodistas:

«Los últimos cinco días, Sánchez ha montado un show que ha culminado el lunes con su visita al Rey y una posterior declaración. Al Rey le ha dicho que ha reflexionado mucho y ha llegado a la conclusión de que para conseguir que España se convierta en una república bolivariana es imprescindible que él siga en La Moncloa. Y en su declaración ha dicho que, aunque es muy duro ver cómo acusan a su mujer de trabajar honradamente, él está dispuesto a sufrirlo, porque se siente llamado a liderar al mundo entero ante los ataques de las fuerzas reaccionarias, que identifica con las que no le aplauden a él».

Y por ello, la jurista desvela las verdaderas intenciones de Sánchez, despejando las incógnitas que se esconden tras este cutre vodevil:

« Ha empezado haciéndose la víctima del odio, la insidia y la falsedad de unos que acosan a su familia, cuando en un Estado de derecho, como todavía es España, sería facilísimo presentar una denuncia contra esos que él llama difamadores y calumniadores y que la Justicia los condenara, si hubiere caso [… ] El objetivo final se lo robó hace ya tiempo a los comunistas bolivarianos de Podemos : llegar a la república plurinacional, en la que desaparezcan para siempre los contrapesos y las garantías que identifican a las democracias liberales de Occidente, como son la libertad de expresión y de opinión, la independencia del Poder Judicial y la sumisión de todos a la Ley. Una república en la que, por supuesto, la oposición no exista porque o está en la cárcel o en el exilio o en la clandestinidad».

La política popular apunta al plan de Sánchez como una copia del de Podemos:

«Y la forma de lograrlo también se la robó a los podemitas, comunistas seguidores de Chávez y encuadrados en el Grupo de Puebla: aprovechar la mayoría, por más exigua que sea, conseguida en unas elecciones, para aprobar las leyes que vayan acabando con todos esos contrapesos y, sobre todo, con la separación de poderes. Con los 178 votos de Frankenstein, Sánchez ya ha anunciado que va a por todas. Esto quiere decir que todos los desafueros que ya ha cometido (indultos a golpistas, eliminación del delito de sedición y de malversación, amnistía para golpistas y terroristas, sumisión a Bildu en leyes como la de la Memoria Democrática, etc) no son nada al lado de los que, desde hoy mismo, se va a poner a cometer. Que no son muy difíciles de imaginar».