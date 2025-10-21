Los socialistas ganan por goleada al PP en mujeres no atendidas en pruebas de cáncer de mama

Ni una sola mujer debería quedarse sin tener de forma rápida y eficaz las analíticas de prevención o detección del cáncer de mama que sean necesarias. Gobierne el partido que gobierne y en cualquier región de España. Hasta ahí estamos todos de acuerdo.

Sin embargo, haciendo un conteo de las mujeres que no han sido atendidas correctamente en las diferentes regiones y con distintos gobiernos autonómicos, resulta que es bajo ejecutivos socialistas donde a más mujeres se las ha dejado o sin atender o mal atendidas.

Según las cifras que vamos conociendo hasta hoy, los socialistas son los que peor gestión han hecho en sus gobiernos actuales o pasados y, sin embargo, son los que con más hiperventilación y cinismo critican a los gobiernos actuales del Partido Popular por haber fallado mucho menos en lo mismo que ellos. Una vez más, los de Pedro Sánchez critican a los demás habiendo tenido ellos fallos mucho peores.

Bajo los gobiernos del socialista Ximo Puig en Valencia, se dejaron sin cribado de cáncer de mama a 167.083 mujeres de un total de 410.000 que por rango de edad deberían haberse hecho esas comprobaciones.

En Castilla La Mancha gobernada por el socialista Emiliano García Page, de momento se sabe que al menos a 2.500 mujeres se las ha dejado sin realizar esas pruebas diagnósticas.

Y en la Andalucía de Maria Jesús Montero como consejera de Salud entre 2004 y 2013, al menos a 1.115 mujeres en Sevilla tampoco se les hicieron pruebas cuando por rango de edad les correspondía. A eso se suman las 3 condenas judiciales contra el Servicio Andaluz de Salud de Montero porque el retraso en la realización de pruebas diagnósticas supuso la muerte de 3 mujeres.

Así que haciendo una suma muy genérica en función de los datos que se han publicado estos días tenemos que bajo gobiernos socialistas en tres autonomías distintas al menos 170.655 mujeres no han sido correctamente atendidas.

Si vamos a las cifras publicadas de mujeres a las que no se les han hecho pruebas diagnósticas de cáncer de mama bajo gobiernos del Partido Popular en Andalucía y Valencia, vemos que son en torno a 2.000 en Andalucía y 90.000 en Valencia. Esto haría un total de 92.000.

Por tanto, el balance total según las cifras publicadas en prensa en los últimos días arroja que al menos 170.655 mujeres no fueron correctamente atendidas bajo gobiernos socialistas, frente a 92.000 desatendidas por los del PP.