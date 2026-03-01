‘Los domingos’ logra el milagro en los Goya 2026 y arrasa en las categorías clave

El equipo de la película 'Los Domingos' posa con los Goya 2026.

En la gala de los Goya de este año volvieron a darnos la ‘chapa’ con Gaza como si el cine y sobre todo el sufrido contribuyente español no tuviera suficientes dramas propios, mientras el auditorio se ponía en pie para aplaudir efusivamente a la imputada Begoña Gómez, sin duda pensando en las suculentas subvenciones que aún podrían caer y en lo conveniente que resulta seguir bien posicionados.

La casta del audiovisual se reafirmó en su postura de seguir chupando del frasco público con la mayor naturalidad del mundo, ajenos a cualquier atisbo de autocrítica o pudor.

Sin embargo, y a pesar de todo el postureo previo, a la hora de los premios hubo cierta cordura: las estatuillas más importantes se repartieron con un mínimo de justicia cinematográfica y no todo fue el festival de palmaditas en la espalda que algunos temían.

Los domingos, dirigida por Alauda Ruiz de Azúa, ha dejado huella en la 40ª edición de los Premios Goya 2026, celebrada anoche en Barcelona.

La película ha arrasado en las categorías más disputadas, sorprendiendo a todos al superar las expectativas iniciales.

La trama sigue a Ainara, una joven de 17 años a quien da vida Blanca Soroa, y que se enfrenta a decisiones cruciales en un hogar cargado de tensiones.

Con 13 nominaciones, partía como favorita, pero pocos anticipaban un triunfo tan rotundo en las principales categorías.

Buenos días.

El Cine.

"Los Domingos"

2025.

Directora:Alauda Ruiz

de Azúa.

Reparto:Patricia López,

Nagore Aramburu,

Blanca Soroa y

Miguel Garcés. pic.twitter.com/RNHS21Z5SM — Antonio Hernández (@HerndezAntonio) March 1, 2026

Es un drama sobrio, contenido, honesto y muy profundo, con silencios, diálogos intensos y una mirada casi contemplativa (influida por directores como Ozu).

La historia gira en torno a Ainara, una adolescente de 17 años brillante e idealista del País Vasco (Bilbao), que en vez de elegir una carrera universitaria como espera su familia, anuncia que siente una fuerte vocación religiosa y quiere discernir si ingresar como monja de clausura. Esto genera un fuerte conflicto familiar, especialmente con su tía (más anticlerical y protectora), mientras su padre viudo se muestra más distante.

La película no toma partido de forma evidente ni es pro ni anti-religión; es muy ambigua y equilibrada (lo que ha generado mucho debate y polémica). Explora varios temas centrales:

La libertad individual y la autonomía : ¿Hasta dónde puede (o debe) una familia o la sociedad interferir en una decisión tan radical y personal como una vocación religiosa? ¿Es la fe un refugio auténtico o una forma de escapar de un mundo vacío?

: ¿Hasta dónde puede (o debe) una familia o la sociedad interferir en una decisión tan radical y personal como una vocación religiosa? ¿Es la fe un refugio auténtico o una forma de escapar de un mundo vacío? La fe en una sociedad secularizada : Muestra un catolicismo cultural «de tradición» (más forma que fondo) que choca con una fe genuina y radical. Critica tanto el fanatismo como la intolerancia antirreligiosa.

: Muestra un catolicismo cultural «de tradición» (más forma que fondo) que choca con una fe genuina y radical. Critica tanto el fanatismo como la intolerancia antirreligiosa. Las relaciones familiares y el amor frágil : Cómo una decisión personal puede abrir grietas en la familia, exponer hipocresías, miedos y amores no expresados. Habla de pérdida (la madre fallecida), esperanza, vacío existencial y la dificultad de entender al otro.

: Cómo una decisión personal puede abrir grietas en la familia, exponer hipocresías, miedos y amores no expresados. Habla de pérdida (la madre fallecida), esperanza, vacío existencial y la dificultad de entender al otro. La búsqueda de sentido: En un mundo sin grandes esperanzas, la fe puede ser un camino radical hacia algo trascendente, pero también genera dolor y separación.

En resumen, manda un mensaje sobre respetar las decisiones profundas de los demás (incluso si no las compartimos), sobre la complejidad de la fe en el siglo XXI, y sobre cómo las familias pueden romperse o reconstruirse ante lo inexplicable. Es una película que invita a reflexionar más que a juzgar, y que deja al espectador con muchas preguntas abiertas sobre creencias, libertad y convivencia.

El dominio absoluto

Alauda Ruiz de Azúa fue la encargada de recoger los galardones a mejor dirección y mejor guion original. En su discurso, reflexionó: «El talento no entiende de género, pero las oportunidades sí han entendido de género históricamente». Este es un hito para ella, convirtiéndose en la quinta mujer en llevarse el Goya a mejor película, sumándose al selecto grupo que incluye a figuras como Icíar Bollaín e Isabel Coixet.

Patricia López Arnaiz se alzó con el premio a mejor actriz protagonista, agradeciendo: «Este personaje ha sido íntimamente especial, como si ya existiera antes». Por su parte, Nagore Aramburu completó la noche mágica llevándose el galardón a mejor actriz de reparto.

El equipo de producción, liderado por Manu Calvo, recibió el Goya a mejor película, un momento emotivo que fue entregado por actrices como Laia Marull y Vicky Peña, cerrando la velada entre aplausos y emociones.

Sirat, reina técnica con seis estatuillas

Mientras que Los domingos brilló en lo artístico, la película Sirat, dirigida por Oliver Laxe, se llevó la mayor cantidad de premios técnicos: seis estatuillas. Con un elenco encabezado por Sergi López, también competirá por España en los próximos Oscar en las categorías de mejor película internacional y sonido.

Mejor dirección de fotografía : Mauro Herce , quien suma su segundo Goya.

: , quien suma su segundo Goya. Mejor montaje : Cristóbal Fernández .

: . Mejor sonido : equipo formado por Amanda Villavieja , Laia Casanovas , y Yasmina Praderas .

: equipo formado por , , y . Mejor dirección de producción : Oriol Maymó .

: . Mejor dirección de arte : Laia Ateca Font .

: . Mejor música original: obra de Kangding Ray.

Con 11 nominaciones iniciales, Sirat confirma su fortaleza técnica, aunque no logró hacerse con el título de mejor película, algo que también les ocurrió a otros contendientes previos a los Oscar.

Sorda da la sorpresa con tres premios clave

Por otro lado, Sorda, el debut cinematográfico de Eva Libertad, sorprendió al llevarse tres galardones relevantes pese a contar con ocho nominaciones:

Mejor dirección novel : reconocimiento para la propia directora.

: reconocimiento para la propia directora. Mejor actor de reparto : premio para Álvaro Cervantes , quien dedicó su victoria a fomentar la empatía hacia las personas con discapacidad al afirmar: «La empatía no va de buenas intenciones, sino de revisar privilegios».

: premio para , quien dedicó su victoria a fomentar la empatía hacia las personas con discapacidad al afirmar: «La empatía no va de buenas intenciones, sino de revisar privilegios». Mejor actriz revelación: galardón para la talentosa Miriam Garlo.

Esta cinta destaca por su frescura narrativa y ha sido considerada una revelación esta temporada.

Otros destacados de la gala

La velada estuvo marcada por premios repartidos entre diversos géneros. A continuación, una tabla con los ganadores más destacados:

Categoría Ganador/a Mejor actor protagonista Jose Ramón Soroiz (Maspalomas) Mejor actor revelación Antonio «Toni» Fernández Gabarre (Ciudad sin sueño) Mejor guion adaptado Galardonados son: Joaquín Oristrell, Manuel Gómez Pereira, y Yolanda García Serrano) (La cena) Mejor película documental Tardes de soledad, dirigido por Albert Serra Mejor película animación Decorado Mejor película iberoamericana Belén (Argentina) Mejor película europea Valor sentimental (Noruega) Mejores efectos especiales Reconocidos son: (Paula Gallifa Rubia, and (Ana Rubio) (Los tigres)

Por otro lado, Tardes de soledad marcó un hito al ser el primer triunfo en los Goya para su director tras varios años participando en festivales como el de Cannes. Por su parte, Romería, obra de ​ Carla Simón​ ​no logró llevarse ningún premio pese a contar con seis nominaciones.

Finalmente, el reconocido actor Luis Tosar cerró la gala felicitando al cine español por sus cuatro décadas celebrando los Goya. Una edición que ha sabido equilibrar arte y técnica junto a nuevas voces emergentes, con Los domingos erigiéndose como símbolo del potencial del cine actual.