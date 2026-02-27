Santiago Segura revela el secreto de la supervivencia del cine español a través de sus películas

Mientras la Academia de Cine española parece hacer oídos sordos, Santiago Segura ha transformado sus obras en un salvavidas para una industria que, sin su contribución, se vería sumida en aguas mucho más turbulentas. Las cifras son reveladoras: desde 2019 hasta 2025, este director y actor originario de Madrid ha logrado recaudar más de 85 millones de euros en taquilla, lo que equivale al 16,93% de toda la recaudación del cine español en ese periodo. Para ponerlo en términos sencillos, eso significa que casi una de cada seis películas que ves en las salas españolas lleva su firma.

El desglose es contundente. Padre no hay más que uno (2019) recaudó 14,2 millones de euros. La secuela (2020) alcanzó los 12,9 millones. A todo tren. Destino Asturias (2021) sumó 8,5 millones. Padre no hay más que uno 3 (2022) se hizo con 15,6 millones, convirtiéndose en la más taquillera de esa saga. Vacaciones de Verano (2023) logró 7,4 millones. Padre no hay más que uno 4 (2024) superó nuevamente los 13,4 millones. Y su última entrega, Padre no hay más que uno 5 (2025), cerró con 13,4 millones y más de dos millones de espectadores. Estos datos son innegables y hablan por sí mismos sobre quién sostiene el cine español.

El desprecio hacia Segura

Es curioso observar cómo nada de esto ha servido para ganarse el aprecio de la Academia de Cine. Algunos miembros destacados del sector han menospreciado sistemáticamente su trabajo. El director Rodrigo Sorogoyen llegó a señalar que la falta de nominaciones para Segura podría sorprender «si se miran los datos, pero al ver la película a lo mejor no tanto». Esta declaración resume a la perfección la desconexión entre lo que el público desea ver y lo que la élite cinematográfica considera digno de reconocimiento.

Sin embargo, los hechos son obstinados. Mientras muchas cintas premiadas con Premios Goya apenas logran atraer público a las salas, las producciones de Segura siempre se encuentran entre las tres más taquilleras. En 2025, por ejemplo, Padre no hay más que uno 5 fue la única película española que logró colarse entre las diez más vistas del año, un listado dominado por franquicias internacionales como Avatar y producciones de Disney. Esto no es mera casualidad; resulta evidente que estamos ante un director que sabe exactamente qué quiere ver el espectador español.

Curiosidades y datos sorprendentes

La saga Padre no hay más que uno ha reunido a más de nueve millones de espectadores en total. Cada entrega ha sido sistemáticamente la película española con mayor recaudación del año en que se estrena; un logro difícilmente alcanzable por otros directores con esa regularidad. En 2024, Padre no hay más que uno 4 recaudó 13,4 millones con casi 2,2 millones de espectadores, siendo la única producción nacional en superar esa cifra ese año.

Lo realmente sorprendente es cómo Segura ha sostenido repetidamente la cuota del mercado del cine español. En 2025, su quinta entrega fue responsable casi completamente (dos millones de euros) del total recaudado por el cine nacional ese año: solo 2,1 millones. Esto significa que la cuota nacional fue del 32,50%. Sin su aporte, esa cifra habría sido casi irrelevante frente al dominio absoluto del cine estadounidense.

Incluso al competir contra grandes éxitos como F1: La película, protagonizada por Brad Pitt, Segura logra posicionarse como líder en taquilla. Su “efecto” es tan potente que ha conseguido incrementar las cifras del box office español cerca de un 35% durante ciertos períodos según datos proporcionados por Comscore.

El ranking del éxito

Las películas españolas más taquilleras del año 2025 cuentan una historia clara: Padre no hay más que uno 5 se sitúa a la cabeza con sus 13,4 millones de euros recaudados. En segundo lugar aparece El cautivo, dirigida por Alejandro Amenábar, con unos modestos 5,2 millones. A continuación está Wolfgang (Extraordinario) dirigido por Javier Ruiz Caldera, alcanzando los 3,9 millones; mientras que La cena, obra de Manuel López Pereira, suma unos escasos 3,6 millones. La distancia abismal entre estas cifras y las obtenidas por Segura es evidente: prácticamente triplica los ingresos de la segunda película española más exitosa.

Es digno de mención cómo películas «virales» como Los domingos y Sirât, aunque ganaron público gracias al boca a boca, no lograron acercarse a los números y recaudación alcanzados por Padre no hay más que uno 5. Por otra parte, cabe destacar el caso de Los tigres, dirigida por Alberto Rodríguez Librero, quien llegó a las salas con nada menos que 312 copias pero apenas logró recaudar un millón doscientos mil euros. Esta diferencia resalta lo crucial que es ofrecer un producto atractivo para el público.

El próximo capítulo

El próximo estreno será el esperado Torrente presidente, sexta entrega de una saga iniciada en 1998 con Torrente: El brazo tonto de la ley. Si seguimos el patrón establecido por Segura, esta nueva película podría convertirse nuevamente en la más exitosa del año y reafirmar así que el cine español sobrevive gracias a aquellas cintas realmente apreciadas por el público y no únicamente a las premiadas.