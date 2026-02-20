Fallece a los 53 años Eric Dane, actor de ‘Grey’s Anatomy’ y ‘Euphoria’

Eric Dane, el carismático actor que se ganó el corazón del público como el seductor McSteamy en Grey’s Anatomy y el complejo Cal Jacobs en Euphoria, ha fallecido a los 53 años este jueves 19 de febrero de 2026.

Tras una valiente lucha contra la esclerosis lateral amiotrófica (ELA), enfermedad que le fue diagnosticada en abril de 2025, el intérprete pasó sus últimos momentos acompañado de su esposa Rebecca Gayheart y sus hijas Billie Beatrice y Georgia Geraldine.

La familia compartió un comunicado a través de People: “Con profundo dolor, comunicamos que Eric Dane falleció el jueves por la tarde tras una valiente batalla contra la ELA. Pasó sus últimos días rodeado de amigos cercanos, su devota esposa y sus dos adoradas hijas, quienes eran su razón de ser”. En el mensaje resaltaron cómo se convirtió en un ferviente defensor de la concienciación y la investigación sobre esta enfermedad neurodegenerativa, que afecta progresivamente el control muscular. Solicitaron respeto por su privacidad durante este difícil momento.

Nacido el 9 de noviembre de 1972 en San Francisco, California, Dane creció en un entorno que alimentó su amor por la actuación. Se formó en la San Francisco School of the Arts y más tarde continuó su formación en la Seaside High School, donde comenzó a participar en producciones teatrales que marcarían sus inicios. Su ascenso a la fama tuvo lugar en 2006 con el papel del Dr. Mark Sloan en Grey’s Anatomy, un cirujano plástico conocido como McSteamy por su atractivo y carisma. Mantuvo este personaje hasta 2012, con un breve regreso en 2021, convirtiéndose así en uno de los rostros más queridos de la televisión durante los años 2000.

Antes de alcanzar ese hito, acumuló experiencia en series como Saved by the Bell, The Wonder Years, Roseanne, Married… with Children y Gideon’s Crossing. En cine, destacó con su papel como Multiple Man en X-Men: The Last Stand y participó en títulos como Marley y yo. Su versatilidad brilló especialmente en The Last Ship, donde protagonizó un drama militar lleno de acción entre 2014 y 2018. En años recientes, su papel en Euphoria le brindó una nueva ola de popularidad: su interpretación de Cal Jacobs, un padre reprimido y atormentado, rompió con su imagen habitual para explorar temas de masculinidad tóxica con gran profundidad.

En abril de 2025, durante una entrevista con People, reveló su diagnóstico de ELA: “Agradezco tener a mi amada familia junto a mí mientras enfrentamos este nuevo capítulo”. A pesar del diagnóstico adverso, tenía planes para seguir trabajando en Euphoria. En junio, durante una aparición en Good Morning America, confesó: “Me despierto cada día recordando que esto está sucediendo. No es un sueño… y no siento que esto sea mi final”. Su sinceridad inspiró campañas para aumentar la concienciación sobre esta enfermedad; incluso en octubre de 2025, al ser visto utilizando una silla de ruedas, prometió luchar “hasta el último aliento”.

Sus colegas lo recuerdan con gran admiración. La creadora de Grey’s Anatomy, Shonda Rhimes, lo describió como “un talento inmenso con un corazón generoso”. Por otro lado, Sam Levinson, creador de Euphoria, destacó que “Eric trajo una profundidad humana a roles complejos”. Su esposa, Rebecca Gayheart, quien retomó su relación tras un divorcio temporal en 2018, se convirtió en su apoyo incondicional: juntos criaron a sus dos hijas, enfrentando la enfermedad unidos.

Además de entretener al público, Dane sensibilizó sobre la ELA dejando un legado marcado por la resiliencia. Su familia ha comunicado que no se llevarán a cabo actos conmemorativos públicos por ahora, respetando así sus deseos personales. Hollywood llora la pérdida de un actor que logró humanizar personajes complejos; sus seguidores estarán siempre agradecidos por la luz que emanaba.