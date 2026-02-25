Fallece a los 71 años Robert Carradine, el inolvidable nerd de la gran pantalla y padre de Lizzie McGuire

Robert Carradine, el carismático intérprete que se convirtió en el rey de los nerds en la serie Revenge of the Nerds y en el entrañable padre Sam en Lizzie McGuire, ha dejado un profundo vacío en el ámbito del cine y la televisión.

Su muerte, ocurrida el 23 de febrero de 2026 a los 71 años, fue confirmada por su familia, quienes revelaron que se trató de un suicidio después de dos décadas enfrentándose al trastorno bipolar.

La noticia, que fue divulgada el lunes por Deadline, ha causado una gran conmoción entre sus seguidores.

«En un mundo que puede parecer sombrío, Bobby siempre fue una luz para quienes lo conocían», comentaron sus seres queridos. Hicieron hincapié en su valiente lucha y solicitaron privacidad para poder sobrellevar esta irreparable pérdida. Su hermano Keith Carradine, también actor, resaltó la relevancia de hablar abiertamente sobre el trastorno: «No hay nada de qué avergonzarse. Era una enfermedad que lo derrotó, pero celebramos su alma hermosa, su sentido del humor y su tolerancia infinita».

Nacido el 24 de marzo de 1954 en Los Ángeles, Robert Carradine creció en el corazón de Hollywood como el hijo menor del célebre John Carradine, un destacado secundario del cine. Sus hermanos David (quien falleció en 2009), Keith y el arquitecto Christopher (exvicepresidente de Walt Disney Imagineering) formaban parte de una dinastía actoral que él honró con más de 150 créditos a lo largo de cinco décadas. Hizo su debut televisivo en un episodio de Bonanza en 1971 y saltó a la gran pantalla en 1972 junto a John Wayne en The Cowboys, un western que marcó su entrada triunfal al cine.

Una trayectoria repleta de éxitos y versatilidad

Carradine demostró pronto su capacidad para asumir papeles intensos y memorables. Compartió escenas con David en un episodio de Kung Fu y participó en Mean Streets (1973) bajo la dirección de Martin Scorsese, donde dio vida a un joven problemático. Junto a sus hermanos, recreó vínculos familiares en The Long Riders (1980), un western que reunió a varias sagas actorales reales. En Coming Home (1978), un drama sobre Vietnam con Jane Fonda y Jon Voight, mostró su profundidad emocional; mientras que en The Big Red One (1980) dirigido por Samuel Fuller, brilló como soldado durante la Segunda Guerra Mundial.

Su consagración llegó con Revenge of the Nerds (1984), donde interpretó a Lewis Skolnick, el nerd con risa contagiosa que lideraba a los marginados universitarios frente a las fraternidades. Para prepararse para este papel, pasó dos semanas vestido como friki, con peluca y gafas, incluso intentando integrarse en una hermandad en la Universidad de Arizona. «El tipo nos miró y dijo: ‘Ni loco'», recordó entre risas en 1990 sobre su inmersión total. La saga lo convirtió en un ícono generacional, celebrando la inteligencia por encima del estereotipo popular.

En los años 2000, conquistó a una nueva generación como Sam McGuire en Lizzie McGuire (2001-2004) y su película homónima (2003). Hilary Duff, quien interpretaba a su hija televisiva, se despidió de él en Instagram: «La familia McGuire siempre tuvo mucha calidez. Siempre me sentí cuidada por mis padres en pantalla. Mi corazón está roto por él y los suyos». Jake Thomas, quien hacía del hermano Matt, lo recordó como «el tipo más genial: divertido, práctico y excéntrico. Más allá de ser un actor, era parte de la familia». Por su parte, Lalaine, quien interpretaba a Miranda, lamentó: «No es justo. Gracias por tu apoyo paternal constante».

Fuera del escenario, Carradine tenía una pasión desbordante por las carreras automovilísticas. «Tengo ese instinto que me lleva a competir al más alto nivel», confesó en 1991 mientras pilotaba un Lotus Esprit Turbo SE durante Grandes Premios. Ganó carreras como la disputada en Road America y prefería la pura adrenalina del asfalto: «Tu destino está en tus manos».

Legado familiar y lucha contra el estigma

Sus hijos —la actriz Ever Carradine, Marika Reed Carradine e Ian Alexander Carradine— continúan con su legado familiar. Ever lo describió como «un padre dulce y divertido, siempre presente. Crecí con un papá soltero en Laurel Canyon durante los años 70, pero gracias a él salí normal. Era todo corazón». Su sobrina Martha Plimpton lo destacó como «el mejor actor entre todos ellos, con mil millas de ventaja sobre los demás».

La familia no menciona actos conmemorativos específicos pero solicita comprensión para llevar adelante su duelo íntimo. Su partida subraya la necesidad de romper con el estigma relacionado con la salud mental; un mensaje que resuena profundamente dentro de su amplia obra.

Datos clave sobre su trayectoria:

Nacimiento: 24 de marzo de 1954, Los Ángeles.

24 de marzo de 1954, Los Ángeles. Formación: Crecido en Hollywood; debut profesional sin estudios formales destacados.

Crecido en Hollywood; debut profesional sin estudios formales destacados. Hitos: The Cowboys (1972), Mean Streets (1973), Revenge of the Nerds (1984), Lizzie McGuire (2001-2004).

The Cowboys (1972), Mean Streets (1973), Revenge of the Nerds (1984), Lizzie McGuire (2001-2004). Obras reconocidas: Lewis Skolnick dentro de la saga nerd; Sam McGuire para Disney.

Lewis Skolnick dentro de la saga nerd; Sam McGuire para Disney. Premios: No se reportan premios mayores; sin embargo recibió reconocimiento por sus roles icónicos.

No se reportan premios mayores; sin embargo recibió reconocimiento por sus roles icónicos. Familia: Tres hijos; hermanos Keith, David (fallecido en 2009), Christopher; padre John (fallecido en 1988).

Robert Carradine nos deja una enseñanza valiosa: detrás de las risas y los dramas late un corazón indomable cuya luz perdurará tanto en las pantallas como en nuestros recuerdos.