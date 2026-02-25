Se suicida a los 42 años Katherine Short, hija del actor Martin Short

Katherine Short, la hija mayor de Martin Short, ha fallecido a los 42 años. Su cuerpo fue encontrado el lunes en su residencia de Hollywood Hills, en Los Ángeles.

Según las fuentes policiales, se trató de un suicidio mediante un disparo autoinfligido.

La LAPD y los bomberos llegaron al lugar poco después de las 18:40 hora local.

Al llegar, encontraron a Katherine sin vida. Un representante familiar emitió un comunicado que dice: «Con gran tristeza confirmamos el fallecimiento de Katherine Hartley Short. La familia Short está devastada y pide privacidad. Era muy querida por la luz y alegría que aportaba».

Katherine decidió llevar una vida alejada del estrellato que caracteriza a su padre, conocido por su carrera en la comedia. Nació en 1983, siendo hija de Martin Short y su esposa Nancy Dolman, quien falleció en 2010 tras luchar contra un cáncer de ovario, después de haber estado casados durante 30 años. Era la mayor de tres hermanos: Oliver Patrick Short, de 39 años, y Henry Hayter Short, de 36.

Se graduó en psicología y estudios de género por la NYU en 2006. Posteriormente, obtuvo un máster en trabajo social en la USC en 2010. Desarrolló su carrera profesional en el hospital UCLA Resnick Neuropsychiatric, así como en el Camden Center, además de ejercer como trabajadora social clínica licenciada en práctica privada. También colaboró con Amae Health a tiempo parcial.

Tenía un firme compromiso con las causas relacionadas con la salud mental. Participó activamente en Bring Change 2 Mind, una organización dedicada a combatir el estigma asociado a esta temática. En su página web resalta su dedicación hacia los pacientes que atraviesan crisis.

Martin Short siempre ha sido protector con sus hijos. En una entrevista con CNN en 2013, mencionó que les inculcó la importancia de mantener una buena relación: «Todos deben llevarse bien o enfrentarán la ira de los padres». Inspirado por su propia infancia, priorizó siempre la unidad familiar.

A pesar del vínculo con el mundo del espectáculo, Katherine optó por mantenerse alejada del mismo. Solo asistió a algunos eventos junto a su padre:

La fiesta posterior a The Producers en 2003, acompañando a Martin y Nancy .

en 2003, acompañando a y . La fiesta de los Oscar organizada por Vanity Fair en 2011.

en 2011. Una salida del restaurante Craig’s en West Hollywood, en enero de 2020.

Esta pérdida ha dejado una profunda huella en Martin Short, quien recientemente homenajeó a su amiga Catherine O’Hara, fallecida el mes pasado. A pesar del dolor, continúa con sus espectáculos cómicos junto a Steve Martin, incluyendo uno programado para este viernes en Milwaukee. Por ahora, no se han anunciado cambios.

La comunidad del entretenimiento se encuentra consternada por el fallecimiento de Katherine, quien era conocida no solo por su linaje sino también por ser una persona comprometida y empática. Si tú o alguien que conoces está pasando por un momento difícil, puedes llamar al 988 o chatear en 988lifeline.org para recibir apoyo las 24 horas del día.

El legado de empatía que deja trasciende el dolor y será recordado por muchos.