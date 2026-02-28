Espinosa de los Monteros rompe públicamente con Abascal en una entrevista demoledora que abre la puerta a su salto al PP

Iván Espinosa de los Monteros ha dejado caer una de las críticas más severas que se han escuchado desde dentro de VOX hacia su antiguo amigo y líder, Santiago Abascal.

En una entrevista emitida por la Cadena COPE, el que fuera portavoz de la formación en el Congreso y afiliado número 5 del partido ha desmantelado públicamente la dirección de la organización, justo cuando VOX atraviesa su mejor momento electoral en años. La paradoja es asombrosa: mientras las encuestas colocan a los de Abascal al borde de alcanzar los 65 diputados, casi el doble de los 33 que obtuvieron en 2023, sus propias entrañas se desgarran en una lucha por el poder que podría desestabilizar la formación desde dentro.

Espinosa no es un crítico cualquiera. Durante mucho tiempo fue el rostro más visible de VOX en el hemiciclo, un hombre de confianza para Abascal que disfrutaba de credibilidad entre amplios sectores de la derecha española. Por ello, su diagnóstico resuena con fuerza tanto dentro del partido como más allá de sus fronteras. En su intervención radiofónica, el exdirigente ha lanzado una advertencia contundente sobre la dirección que ha tomado la formación: denuncia un «acallamiento» sistemático, una concentración del poder en «un grupo reducido» y un liderazgo que, aunque no lo menciona explícitamente todo el tiempo, parece dar por agotado.

El núcleo del problema: la concentración de poder

Para Espinosa, el diagnóstico es claro y rotundo. VOX «se ha encerrado en un grupo reducido» que monopoliza las decisiones y bloquea cualquier tipo de reflexión crítica interna. Describe un partido inmerso en un «proceso de estrechamiento y empobrecimiento interno» que, si no corrige su rumbo pronto, podría pagar un precio muy alto en las urnas. La pregunta que lanza resulta demoledora: «Un partido que funciona así, ¿cómo va a gobernar?». Tras la caída de 55 a 33 diputados en 2023, recuerda que nunca se abrió un proceso colectivo para reflexionar sobre lo ocurrido. Esa falta de autocrítica evidencia, a su juicio, la ausencia de contrapesos internos y mecanismos democráticos que el partido defendía en sus inicios.

El momento más agudo llega cuando Jorge Bustos le interroga sobre su conocimiento acerca de Abascal. Espinosa responde con un contundente «no». «Creía que le conocía bien, pero es otra persona», desliza, insinuando una transformación no solo en el liderazgo sino también a nivel personal del líder de VOX. Días antes, ya había lanzado un comentario medido pero significativo en redes sociales: «Cuando pasen los años y Santi mire hacia atrás, creo que esta no será la declaración de la que se sienta más orgulloso», aludiendo a las palabras de Abascal tras la expulsión de Javier Ortega Smith.

La tormenta perfecta: crisis interna mientras suben en las encuestas

Las declaraciones de Espinosa llegan en uno de los momentos más delicados para la dirección del partido respecto a cuestiones internas. La salida forzada de Antelo en Murcia y la reciente expulsión de Ortega Smith han generado tensiones dentro del Ayuntamiento de Madrid donde el actual portavoz aún se mantiene firme gracias al apoyo de dos miembros del grupo parlamentario. Por su parte, Abascal ha decidido evitar pronunciarse sobre estos conflictos internos y prefiere centrar sus ataques contra el Gobierno de Pedro Sánchez, dejando sin abordar esta crisis.

Lo curioso es que mientras VOX enfrenta estos problemas internos, sus cifras electorales continúan al alza. Según los últimos sondeos publicados en febrero de 2026, VOX alcanza ya un 17,8% en intención de voto y podría conseguir entre 63 y 66 diputados si se celebraran elecciones generales ahora mismo. Algunos estudios demoscópicos incluso elevan esa cifra hasta el 18,7%, lo cual significaría duplicar sus actuales escaños. Esta tendencia positiva se mantiene desde hace diez meses, posicionando a VOX como la formación con mayor crecimiento dentro del panorama político español. El partido encabezado por Abascal está captando votos tanto entre indecisos como entre antiguos abstencionistas y nuevos votantes jóvenes que no participaron en las elecciones anteriores.

El giro estatalista que decepciona a los fundadores

Espinosa argumenta que VOX ha adoptado un «giro estatalista» alejado del ideario original y distanciado también de su promesa inicial: ser un ejemplo distinto en política. «Nuestro partido vino para ejemplificar cómo debería ser la política», recuerda con evidente tono crítico. Su mensaje es claro: el proyecto inicial se ha diluido, traicionando así los principios fundacionales que atraían a militantes como él.

Más allá del conflicto interno actual, el exdirigente señala un problema estratégico considerable. Según su análisis, muchos votantes del centro-derecha se sienten hoy «huérfanos» y anhelan una «propuesta ilusionante». Advierte sobre la necesidad imperiosa para VOX: solo podrá competir por la hegemonía con el PP si corrige sus dinámicas internas y llega cohesionado a las próximas generales . En este sentido, Espinosa critica abiertamente al Partido Popular liderado por Feijóo, al que califica como «desagradecido e incumplidor», reprochándole no ofrecer propuestas atractivas sobre temas clave como pensiones o vivienda .

La mano tendida desde el PP

Aunque Espinosa no cierra explícitamente las puertas a acercamientos con el Partido Popular, sus críticas hacia Abascal sugieren que algunos dirigentes podrían estar buscando nuevos horizontes políticos. El PP es consciente del papel esencial que juega VOX para cualquier gobierno conservador y podría estar atento a estas fracturas internas. Con proyecciones que sitúan a VOX cerca de los 65 diputados y al PP alcanzando los 137 escaños, juntos sumarían 202 asientos, superando ampliamente los 176 necesarios para obtener mayoría absoluta .

La crisis interna también pone al descubierto tensiones relacionadas con el control sobre recursos. Uno de los aspectos más sensibles es la relación entre VOX y la Fundación Disenso, laboratorio ideológico presidido por Abascal donde se centralizan tanto poder económico como político alrededor del líder . Esta concentración denunciada por quienes han sido expulsados alimenta la percepción creciente entre algunos críticos sobre cómo Abascal ha transformado VOX en un proyecto personalista alejado del compromiso democrático prometido.

El efecto Espinosa en el tablero político

Lo relevante aquí es cómo Espinosa aporta credibilidad dentro del partido y entre sectores afines a la derecha española. No es simplemente otro crítico externo; formó parte del núcleo duro durante años. Su ruptura pública con Abascal plantea preguntas sobre cuántos otros dirigentes comparten sus inquietudes pero permanecen callados por disciplina partidaria. Antes que él ya habían tomado distancia Rubén Manso, Víctor Sánchez Del Real y Macarena Olona, aunque ninguno había sido tan directo ni explícito con sus críticas .

La paradoja final radica en cómo VOX sigue creciendo electoralmente mientras enfrenta un desmoronamiento institucional interno. Las encuestas recientes indican que esta formación ha consolidado su posición como tercera fuerza política del país con proyecciones casi equiparables al PSOE . Sin embargo, esa fortaleza electoral contrasta drásticamente con una debilidad interna capaz de convertir a VOX cada vez más en un partido personalista y menos democrático; algo preocupante ante futuras fracturas potenciales. La pregunta lanzada por Espinosa durante su intervención —»¿Cómo va a gobernar un partido que funciona así?»— podría definir lo que le espera al panorama político español durante los próximos meses.