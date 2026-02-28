La ‘verdulera’ Montero da la puntilla al PSOE andaluz, que se hunde a casi 20 puntos del PP a cuatro meses de las elecciones autonómicas

Es complicado decidir si su característica más reseñable es la de ‘verdulera’ o ‘bocachancla‘, pero que mete la pata con regularidad está fuera de toda duda.

El PSOE andaluz se encuentra en una situación crítica bajo la dirección de Chiqui Montero.

A tan solo cuatro meses de las elecciones autonómicas, los socialistas caen a un 24-27% en intención de voto, frente al 43,9% que obtiene el PP, según el último barómetro de Sigma Dos para El Mundo. Esta diferencia de casi 20 puntos sitúa al partido en su peor momento histórico en su bastión tradicional.

Juanma Moreno se acerca a la mayoría absoluta con proyecciones que le otorgan entre 57 y 59 escaños, superando los 55 necesarios en un Parlamento compuesto por 109 diputados. El sondeo, realizado entre el 10 y el 25 de febrero a través de 1.464 entrevistas, refleja un electorado que ve al presidente de la Junta como el claro ganador: el 69,6% lo identifica como el próximo inquilino de San Telmo, incluyendo incluso al 43,7% de los votantes socialistas.

El desgaste de Montero y las cesiones al independentismo

María Jesús Montero, quien ejerce como vicepresidenta y ministra de Hacienda, asumió la secretaría general del PSOE andaluz con la promesa de revitalizar la formación. Sin embargo, el 50,2% de los andaluces se muestra menos receptivo a votarla desde su llegada, mientras que solo un 13,8% se siente más motivado. Su estilo característico y las concesiones del Gobierno de Pedro Sánchez hacia el independentismo catalán y vasco –como la condonación de deuda a ERC– han socavado su credibilidad. Aunque Montero sostiene que su influencia en el Consejo de Ministros frena las presiones separatistas y defiende un equilibrio territorial, los datos sugieren que muchos andaluces no están convencidos.

En Periodista Digital se señala que Vox ya supera al PSOE en provincias como Almería, Cádiz, Huelva y Málaga, según Social Data. En estos lugares, los seguidores de Santiago Abascal alcanzan cerca del 17,6% (entre 20 y 23 escaños), quedando a solo 1,8 puntos por delante del PSOE. Este último sigue siendo la segunda fuerza únicamente en Córdoba, Granada, Jaén y Sevilla. Montero, apodada con sorna como Chiqui debido a su falta de habilidad en algunos debates, ha perdido 4,7 puntos desde 2022, mientras que Vox ha sumado 4,1.

Las crisis que no tumbaron a Moreno

A pesar de haber enfrentado varias crisis durante sus dos legislaturas, Juanma Moreno se presenta ante las urnas con una posición sólida. En octubre de 2024 se produjo una crisis por fallos en cribados de cáncer de mama que llevó a la dimisión de la consejera de Sanidad. Posteriormente, en 2026 un accidente ferroviario en Adamuz dejó un saldo trágico de 46 fallecidos; sin embargo, el Gobierno andaluz recibió elogios por su respuesta por parte del ministro Óscar Puente. Finalmente, las inundaciones arrasaron varias zonas durante dos semanas; justo cuando vecinos regresaban a casa tras pasar 11 días evacuados se llevó a cabo este sondeo.

Pese a todo lo sucedido, Moreno mantiene una buena valoración: obtiene un 6,4 en capacidad comunicativa, un 6,3 en liderazgo y un 6,2 en defensa de Andalucía. Es el único líder que tiene una calificación positiva (5,4 como media). Su gestión cuenta con una nota promedio de 5,18 y una aprobación del 47%.

Partido Votos (%) Escaños proyectados Cambio vs 2022 PP 42,7-43,9 53-59 Estable PSOE 19,4 24-27 -4,7% Vox 17,6 20-23 +4,1% Adelante 7,6 2-5 +3% Por Andalucía 5,8 2-4 -1,9%

El empuje de Vox y el vuelco ideológico

El verdadero desafío para Moreno no proviene del flanco izquierdo –que está fragmentado y en declive– sino del avance constante de Vox. Este partido podría pasar de tener14 escaños a entre 20 y 21. Las fuerzas políticas conservadoras suman así el 59,6% del electorado total si añadimos el apoyo del 1,2% para Alvise Pérez. Las transferencias entre votantes revelan que un 13,2% del electorado del PP se inclina hacia Vox (frente al12 ,7% que sucede al contrario), lo cual representa un balance negativo pero equilibrado para ambas formaciones. Por su parte ,el PSOE cede un significativo porcentaje del voto: un6 ,2 % hacia el PP y otro tanto hacia Vox ,lo cual consolida lo sucedido desde2018 ,cuando Susana Díaz perdió ante PP ,Ciudadanos y Vox.

Moreno tiene previsto disolver el Parlamento en abril fijando así las elecciones entre el31de mayo y el21de junio ,evitando fechas festivas como Semana Santa o el1de mayo . Un74 %de los encuestados percibe corrupción relacionada con los ERE ,mientras queel67 %muestra preocupación por la inmigración.

Para cerrar con curiosidades: El50 %prefiere ver a Moreno como presidente ,tres veces más que aquellos que apoyan a Montero (15 ,6 %) . Además,de manera interesante,Vox logra movilizaraun sector joven abstencionista ;en2022el PSOE ganaba con una ventaja considerable; hoy esa brecha se ha reducido hasta los1 ,8puntos . Curiosamente ,el28defebrero ,Día de Andalucía,caierepetidamenteen sábado sin puente adicional para siete millones.