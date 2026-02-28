La descomposición del sanchismo: el Gobierno Frankenstein culmina un inicio de año desastroso

Estan ‘muertos‘ y lo saben.

Por eso siguen robando a manos llenas, montando negocios, colocando parientes, amiguetes y amantes y chupando del frasco.

Hasta que se acabe.

El Gobierno Frankenstein concluye los dos primeros meses de 2026 con un rosario de fracasos en el Congreso que dibujan un escenario sombrío.

La Cámara Baja ha anulado tres decretos leyes en apenas ocho semanas, una cifra que iguala la acumulada en las cuatro décadas anteriores de democracia antes de que Sánchez llegara al poder.

Esta sangría legislativa alcanzó su punto álgido esta semana con la negativa al escudo social, que incluía la moratoria antidesahucios, bloqueada por PP, VOX y Junts con 177 votos en contra frente a 172 a favor.

No se trata de un tropiezo aislado de Pedro Sánchez: la coalición alternativa ya marca la pauta parlamentaria, abarcando desde la expulsión de migrantes irregulares hasta el veto a la educación sexual obligatoria en las escuelas.

Podemos imaginar al Ejecutivo como un vehículo sin combustible, apedreado por la oposición mientras intenta aparentar normalidad.

Las encuestas son claras: el PSOE se desangra con un 26,1% de intención de voto, perdiendo casi medio millón de sufragios en solo dos meses.

Mientras tanto, PP y VOX están cerca de alcanzar los 198 escaños juntos. El encarcelamiento de José Luis Ábalos y Santos Cerdán, figuras clave del engranaje sanchista, ha hecho estallar cualquier esperanza de estabilidad.

Además, Junts ha decidido dar la espalda a las negociaciones monclovitas, dejando al bloque de investidura en unos ridículos 156 escaños.

Derrotas que duelen: tres decretos al traste

El Congreso se ha convertido en un verdadero matadero para las iniciativas del Gobierno. Veamos algunos puntos clave:

Escudo social (febrero 2026) : La moratoria contra desahucios fue desechada por «proteger okupas», aunque incluía aumentos en pensiones (avalados por separado), exenciones fiscales por DANA e incendios, y descuentos en el bono eléctrico. Junts demandó que el Estado asumiera los alquileres directamente, sin penalizar a los propietarios.

: La moratoria contra desahucios fue desechada por «proteger okupas», aunque incluía aumentos en pensiones (avalados por separado), exenciones fiscales por e incendios, y descuentos en el bono eléctrico. demandó que el Estado asumiera los alquileres directamente, sin penalizar a los propietarios. Tope de precios y otras medidas : Rechazado junto con el escudo, evidenciando una profunda fractura en las alianzas.

: Rechazado junto con el escudo, evidenciando una profunda fractura en las alianzas. Tercer decreto no especificado: Completa este trío fatal, igualando cuatro décadas de fracasos anteriores.

Esta mayoría alternativa compuesta por PP, Vox y Junts se repite como un mantra: 178 votos para llevar a cabo expulsiones de migrantes indocumentados; 171 para revisar acuerdos con países incumplidores. En educación, 183 votaron en contra de la imposición de educación sexual integral desde infantil. El Gobierno, sin aliados confiables, improvisa y chantajea; sin embargo, Junts responde con un contundente «escudo sí, okupas no».

Corrupción sistémica y grietas internas

La corrupción va más allá del ámbito parlamentario.

Así lo expresa Mayor Oreja sin tapujos: «Desde que llegó Sánchez han ido a enriquecerse y a robar. La ruptura no tiene límites; la corrupción es un síntoma. Las pruebas son evidentes: prisiones abarrotadas con Ábalos y Cerdán tras las rejas, investigaciones abiertas por Hacienda y SEPI, y ahora diligencias contra Zapatero en la Audiencia Nacional. El barón socialista Emiliano García-Page clama por elecciones generales «antes de que los independentistas repartan la riqueza».

El sanchismo, esa mezcla explosiva de clientelismo y concesiones, comienza a desmoronarse: Yolanda Díaz se queda con un paupérrimo 8%, mientras Sumar se halla herido de muerte.

Las encuestas catastróficas lo corroboran: la izquierda se sitúa en 113 escaños; PP-Vox alcanzan mayoría absoluta.

Sánchez empata con los días en el poder que tuvo Zapatero (2.805), pero arrastra las instituciones hacia el abismo, debilitando los equilibrios constitucionales.

Este Gobierno zombi lucha por completar la legislatura. Sin embargo, el electorado no ignora esta realidad tan preocupante.

En este circo parlamentario, Míriam Nogueras (Junts) ignora Moncloa mientras que Marta Madrenas propone que el Estado respalde alquileres con 300 millones ya presupuestados.

Curiosamente, en los 40 años previos a Sánchez solo se habían caído tres decretos; ahora han sido tres en tan solo dos meses.

Aunque Sánchez ha superado a Zapatero en longevidad política, no puede decir lo mismo sobre estabilidad: Felipe González aún le lleva ventaja considerable.

Datos para reflexionar: VOX alcanza un 19,2%, pisándole los talones al PSOE (con una diferencia de menos de 7 puntos).