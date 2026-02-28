El Rey Juan Carlos se lo pone claro a su hijo Felipe VI: «Quiero volver a dormir en mi cama del Palacio de la Zarzuela»

La Familia y la Patria con razón o sin ella, que se decía en otros tiempos más nobles en esta España nuestra.

Y después… las querencias.

Juan Carlos I, con 88 años, reside en Abu Dabi desde agosto de 2020.

Su intención es visitar España con mayor frecuencia, pero subraya su deseo de alojarse en el Palacio de La Zarzuela.

Personas cercanas a él lo describen como un padre que regresa a ver a su familia, no como un antiguo jefe de Estado.

El rey emérito tiene planes de realizar viajes mensuales a partir del 12 de marzo.

Participará en regatas en Sanxenxo, junto a Pedro Campos, tendrá citas médicas y se reunirá con amigos. Cada visita se extenderá por cuatro o cinco días, hasta septiembre u octubre.

«El principal impedimento es que no puede quedarse en Zarzuela. Necesita su hogar, su cama».

Estas declaraciones provienen de fuentes consultadas por la revista ¡Hola!. Añaden que Juan Carlos no busca refugio en hoteles ni en casas de amigos. En septiembre de 2024, tras el funeral de su sobrino Juan Gómez-Acebo, se alojó en un hotel madrileño.

La postura de Zarzuela

La Casa Real aclara que Juan Carlos I tiene la libertad de regresar cuando desee. Sin embargo, para residir en España, debe recuperar su residencia fiscal aquí. Este procedimiento ayuda a proteger su imagen y la de la Corona.

En 2022, firmó una carta que le impide pernoctar en Zarzuela .

. Conserva la residencia fiscal en Abu Dabi para estancias que no superen los 183 días al año.

En 2020, Felipe VI le retiró la asignación debido a escándalos fiscales y su relación con Corinna Larsen.

Desde Zarzuela insisten: la decisión es personal. Las fuentes subrayan que buscan evitar especulaciones al respecto. El Gobierno, representado por María Jesús Montero, respalda esta condición fiscal.

Debate político tras el 23-F

La reciente desclasificación de documentos sobre el 23-F ha reavivado el debate. Estos documentos confirman el papel crucial de Juan Carlos para detener el golpe de Estado. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha solicitado su retorno.

Feijóo expresó en Twitter: «Debe reconciliar a los españoles con quien paró el golpe». Durante un mitin en Ciudad Rodrigo, afirmó que sus errores no oscurecen su legado democrático.

Informó previamente a Zarzuela sobre sus declaraciones.

sobre sus declaraciones. Para Félix Bolaños , esto es una distracción.

, esto es una distracción. José Manuel Albares critica los acuerdos del PP con la ultraderecha.

El PP sostiene que debería tributar en España si decide volver. Moncloa deja la decisión final en manos de Juan Carlos y la Casa Real.

Preocupación por la familia

Lo que más preocupa al rey padre es un posible malentendido familiar.

«No hay enfrentamiento con su hijo. No haría nada que le perjudicara».

En su libro Reconciliación y durante una entrevista en France 3, manifestó sus ganas de pasar más tiempo con Felipe VI, así como con sus nietas, Leonor y Sofía. Se refiere a su hijo como un buen rey.

En la Casa Real, prevalece una actitud cautelosa. El círculo cercano a Juan Carlos humaniza su anhelo: un abuelo deseoso de estar con sus nietos, un padre anhelando estar cerca de su familia. La disputa por el acceso a Zarzuela marca una frontera delicada. La familia real navega entre historia, asuntos fiscales y vínculos afectivos en medio del debate público actual.