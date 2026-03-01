La CIA localizó el lugar exacto de la reunión del ayatola Jamenei con altos líderes iraníes… Luego, Israel atacó

De película.

Este sábado, 28 de febrero de 2026, Benjamin Netanyahu y Donald Trump anunciaron una operación militar sin precedentes contra Irán.

La CIA jugó un papel crucial al localizar el encuentro de Jamenei con líderes estratégicos en su búnker en Teherán. En las primeras horas del día, Israel llevó a cabo un ataque aéreo directo.

La colaboración en inteligencia entre Estados Unidos e Israel fue determinante para este golpe.

Ha sido una operación militar conjunta, sin precedentes, entre Israel y Estados Unidos.

El ataque que acabó con la vida del ayatolá Jamenei ocurrió en las primeras horas de la mañana del sábado y tuvo como objetivo el complejo residencial y de oficinas de Jamenei en Teherán, específicamente contra su ‘bunker’ dentro de la capital.

La operación se saldó con la eliminación del líder supremo, junto con varios altos cargos del régimen, como el ministro de Defensa, el comandante de la Guardia Revolucionaria y asesores clave.

Incredible. A news anchor for Iranian state owned media started sobbing live on air today while announcing the death of @khamenei_ir the Ayatollah.

Método y armas utilizadas

Tipo de ataque : Bombardeo aéreo de precisión masivo, descrito como el «mayor ataque aéreo» en la historia de Israel y parte de una operación conjunta denominada en algunos reportes como «Epic Fury» o «Roaring Lion».

: masivo, descrito como el «mayor ataque aéreo» en la historia de Israel y parte de una operación conjunta denominada en algunos reportes como «Epic Fury» o «Roaring Lion». Armas y proyectiles : Principalmente misiles de crucero , bombas guiadas de precisión (posiblemente JDAM o similares) y municiones lanzadas desde aviones de combate (F-35 y otros de la Fuerza Aérea Israelí y posiblemente apoyo estadounidense). No se trató de un dispositivo explosivo plantado con antelación (como en casos previos), sino de un golpe aéreo directo con inteligencia en tiempo real.

: Principalmente , (posiblemente JDAM o similares) y (F-35 y otros de la Fuerza Aérea Israelí y posiblemente apoyo estadounidense). No se trató de un dispositivo explosivo plantado con antelación (como en casos previos), sino de un con inteligencia en tiempo real. Daños colaterales: El impacto destruyó partes del complejo, matando a Jamenei y al menos a otros 4-5 altos funcionarios en el mismo sitio, con un saldo total de al menos 200 muertos y cientos de heridos en todo el país por la oleada de strikes.

Localización y confirmación

Jamenei fue localizado gracias a una combinación de inteligencia avanzada (vigilancia satelital, drones, fuentes humanas y posiblemente seguimiento electrónico), según declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump y fuentes israelíes.

Trump afirmó en Truth Social que Jamenei «no pudo evitar nuestros sistemas de inteligencia y rastreo altamente sofisticados».

Israel confirmó que el cuerpo fue recuperado de los escombros, y la muerte se verificó mediante múltiples canales.

Irán inicialmente rechazó las informaciones como «guerra psicológica», pero los medios estatales iraníes (incluyendo la televisión estatal y agencias como Tasnim, IRNA y Fars) confirmaron la muerte horas después, declarando 40 días de luto nacional y siete días de feriado público.

Entre los fallecidos, se encuentran Jamenei, el ministro de Defensa Aziz Nasirzadeh, el comandante de la Guardia Revolucionaria Mohamed Pakpur, así como otros asesores. En palabras de Trump, expresadas en Truth Social: «No pudo evadir nuestra inteligencia ni nuestros sistemas de rastreo sofisticados».

Militares iraníes recuperaron el cuerpo entre los escombros, confirmando así su muerte.

Detalles de la operación

Conocida como Operación Furia Épica por EE UU y Rugido del León por Israel, esta acción supera ataques anteriores, incluido el realizado en junio contra instalaciones nucleares. Para llevarla a cabo, se utilizaron:

Misiles de crucero y bombas guiadas de precisión, posiblemente JDAM.

Aviones F-35 y otros modelos de la Fuerza Aérea Israelí, contando con apoyo estadounidense.

Vigilancia satelital, drones y fuentes humanas que proporcionaron información en tiempo real.

El bombardeo masivo arrasó partes del complejo residencial de Jamenei en Teherán. El saldo es devastador: al menos 200 muertos y cientos de heridos en diferentes ataques por todo el país, incluyendo 85 víctimas en una escuela del sur de la capital y 40 niñas en otra institución educativa.

Netanyahu hizo un llamamiento al pueblo iraní: «Ha llegado el momento de liberarse del régimen terrorista». También pidió unidad entre los ciudadanos israelíes ante posibles represalias. Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) confirmaron que se atacaron decenas de objetivos: infraestructuras nucleares, misiles y bases de la Guardia Revolucionaria ubicadas en Teherán, Isfahán y Karaj.

Antecedentes del conflicto

Durante décadas, Irán ha financiado grupos como Hezbolá, Hamás y los hutíes. Su programa nuclear y sus misiles representan una amenaza constante para Israel y sus aliados. En junio pasado, EE UU e Israel habían dañado instalaciones como Fordow y Natanz; sin embargo, Teherán logró reconstruirlas rápidamente. Esta vez, el objetivo es desmantelar la cúpula directiva del régimen para provocar un colapso interno.

El heredero del sha, Reza Pahlavi, celebró la acción: «La ayuda prometida al pueblo iraní ha llegado. Es contra la República Islámica, no contra la nación». Instó a las fuerzas iraníes a levantarse contra el régimen opresor.

Medios estatales iraníes como Tasnim, IRNA y Fars confirmaron las muertes horas después del ataque. Anunciaron 40 días de luto y siete días festivos. Inicialmente negaron lo sucedido tildándolo de «guerra psicológica».

Respuesta inmediata y evolución

Irán respondió lanzando misiles balísticos hacia Israel y bases estadounidenses situadas en Qatar, Bahréin, Emiratos Árabes Unidos y Jordania. Las sirenas sonaron en Jerusalén y Tel Aviv mientras se registraban explosiones en Abu Dabi y Bahréin; no obstante, muchas fueron interceptadas.

ONU : El secretario general António Guterres condenó la escalada del conflicto e hizo un llamado al cese inmediato de hostilidades. Hoy se reúne el Consejo de Seguridad.

: El secretario general condenó la escalada del conflicto e hizo un llamado al cese inmediato de hostilidades. Hoy se reúne el Consejo de Seguridad. En Teherán reina el caos: calles bloqueadas, largas colas en bancos y padres apresurados por recoger a sus hijos de las escuelas.

La operación sigue su curso sin restricciones. Trump instó al pueblo iraní a tomar las riendas del país y a la Guardia Revolucionaria a depor armas. Israel evalúa los daños sufridos mientras prepara sus defensas ante lo que pueda venir.

Si Irán reacciona con más fuerza, el Golfo Pérsico podría convertirse en un escenario ardiente. Portaaviones como el Gerald Ford y el Abraham Lincoln están listos para actuar. Un régimen debilitado podría estar cerca de caer o endurecerse aún más con aliados como Rusia y China respaldándolo. Según asegura Netanyahu, esta situación es crucial para garantizar la supervivencia de Israel. El tablero geopolítico está cambiando rápidamente.