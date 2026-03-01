La relevancia del estrecho de Ormuz para la economía global: 54 kilómetros, 144 buques diarios y el 20 % del petróleo mundial

Vamos a ver que pasa, pero no pinta bien.

Los analistas esperan un incremento de la cotización del crudo hasta los 85 dólares por barril por el bloqueo del estrecho de Ormuz, y por encima de los 100 dólares si el conflicto escala-

Irán ha llevado la tensión a niveles alarmantes. Después de la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel en su territorio, la Guardia Revolucionaria ha declarado que el tránsito por el Estrecho de Ormuz «ya no es seguro».

Como resultado, muchos petroleros están optando por evitar esta ruta, lo que ha provocado atascos significativos, mientras que protestas internas y la represión sacuden al régimen.

Este estrecho, que se encuentra entre Irán y Omán, tiene una longitud de apenas entre 33 a 54 km en su parte más angosta.

Diariamente, transporta alrededor de 20 millones de barriles de crudo y productos refinados. Esto representa el 20% del consumo mundial de petróleo y el 22% del gas natural licuado (GNL) a nivel global, principalmente desde Qatar. En total, son aproximadamente 144 buques los que lo atraviesan cada día, con un valor estimado entre 1.000 y 1.500 millones de dólares.

Países clave y flujos diarios

Los países exportadores dependen completamente de esta vía:

Arabia Saudita : 5,5 mb/d (70% de sus exportaciones).

: 5,5 mb/d (70% de sus exportaciones). Emiratos Árabes Unidos : 3 mb/d.

: 3 mb/d. Irak : 3,5 mb/d.

: 3,5 mb/d. Kuwait : 2 mb/d.

: 2 mb/d. Qatar : 1,5 mb/d de crudo + 77 millones de toneladas anuales de GNL (90% transitan por aquí).

: 1,5 mb/d de crudo + 77 millones de toneladas anuales de GNL (90% transitan por aquí). Irán: 1,7 mb/d, principalmente hacia China, a pesar de las sanciones.

Un notable 80% del tráfico se dirige hacia Asia (China, India, Japón, Corea del Sur), cubriendo hasta el 75% de su crudo y gas a través de esta ruta. Aunque también hay repercusiones en Europa y América, su impacto es menos pronunciado.

Amenazas históricas y actuales

A lo largo de los años, Irán ha amenazado con bloquear el estrecho en respuesta a las acciones de Israel y EE.UU. Recientemente, tras los ataques del 28 de febrero de 2026, han advertido sobre un posible cierre y han enviado avisos a los buques que transitan por la zona. La misión naval europea Aspides, junto con el Reino Unido, ha confirmado que cruzar sin riesgos es prácticamente imposible.

Desde diciembre de 2025, las protestas en Irán, desencadenadas por la crisis económica, ejercen una presión adicional sobre el régimen. La represión ha dejado miles de muertos y ha ocasionado apagones en internet. A pesar del anuncio del régimen sobre un periodo de luto de 40 días y seis días festivos adicionales, la inestabilidad sigue en aumento.

En el año 1984, durante la guerra con Irak, más de 500 barcos resultaron dañados mostrando así el caos que puede generarse. Actualmente, la Quinta Flota de EE.UU. está presente en la zona con portaaviones como el famoso USS Abraham Lincoln.

Impacto de un bloqueo

Un cierre prolongado por un mes podría hacer que el precio del petróleo tipo Brent suba entre 20 y 50 dólares por barril (potencialmente alcanzando cifras extremas entre 90 y 110). Los efectos serían significativos:

Impacto Consecuencia Petróleo -20 mb/d global (20% consumo). Inflación +1-2%, PIB Asia -0,5-1%. Uso reservas (50-100 mb) GNL Precios Asia +20-40%. Parálisis en los envíos desde Qatar Logística Rutas alternativas por Cabo de Buena Esperanza (+15 días, +2-5 USD/bbl). Aumento en primas por seguros relacionados con conflictos Global Aumento en precios gasolina/diésel. Inflación similar a la vivida durante la crisis en Ucrania en 2022

Para España, aunque se prevé un impacto menor gracias a su diversificación energética, el encarecimiento del gas proveniente desde Qatar podría afectar negativamente a varias empresas.

Alternativas limitadas

Existen oleoductos en Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos que pueden mover hasta 2,6 mb/d; sin embargo, esta cantidad resulta insuficiente para cubrir las necesidades globales. Aunque Irán cuenta con una terminal en Jask, otros países como Kuwait o Irak no disponen de rutas alternativas viables para todo el GNL.

Los mercados ya están asumiendo una prima por riesgo debido a las protestas y las declaraciones provocadoras del expresidente Trump. Por ahora, los flujos se mantienen estables en torno a los 20 mb/d; no obstante, la volatilidad es alta.

Un eventual bloqueo afectaría más gravemente a Irán, quien vería reducidas sus exportaciones esenciales. Sin embargo, esta amenaza sigue creando tensiones a nivel mundial. La diplomacia se vuelve urgente para evitar una crisis mayor.