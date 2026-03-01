El presidente Trump confirma que han matado al ayatola Jamenei, máximo líder de la teocracía iraní durante 4 décadas

Cayó por fin.

Pulverizado.

Donald Trump ha hecho pública la muerte del ayatolá Alí Jamenei, quien fue el líder supremo de Irán durante casi cuatro décadas.

En un mensaje grabado, el presidente estadounidense instó a los ciudadanos iraníes a «tomar el control» de su nación, en un momento marcado por ataques conjuntos con Israel que buscan propiciar un cambio de régimen.

Los bombardeos, denominados Rugido del León por parte de Israel y Furia Épica por EE.UU., impactaron Teherán y más de 20 ciudades el pasado 28 de febrero.

Medios iraníes han confirmado la muerte de Jamenei, de 86 años, durante el mes sagrado del Ramadán.

La televisión estatal, con voz temblorosa, lo presentó como un «mártir» en su misión.

Desde 1989, Jamenei se mostró desafiante ante Occidente. Sobrevivió a un atentado en 1981 que le dejó un brazo dañado. Gobernó con mano dura: sofocó protestas como la del movimiento Mujer, Vida, Libertad en 2022 (más de 500 muertos según organizaciones no gubernamentales) y las manifestaciones ocurridas en enero. Además, exportó terrorismo, devastó la economía y persiguió su ambicioso programa nuclear.

La decisión para llevar a cabo el ataque fue tomada por Trump desde Mar-a-Lago, después de unas negociaciones infructuosas en Ginebra con Abbas Araghchi. Optó por no llevar a cabo golpes parciales: su objetivo fue claro, apuntar a Jamenei y a los generales de la Guardia Revolucionaria. Desplegó la mayor fuerza militar en Oriente Medio desde 2003. En Truth Social escribió: “Jamenei, uno de los más malvados de la historia, ha muerto”.

El primer indicio sobre la muerte vino por parte de Benjamin Netanyahu, quien afirmó: «Esta mañana destruimos el complejo del tirano Jamenei». Llamó a los iraníes a “inundar las calles y terminar el trabajo”. Acusó al régimen que lleva 47 años en el poder de gritar «Muerte a Israel» y buscar armamento nuclear.

Irán respondió con misiles dirigidos a bases estadounidenses e israelíes. Explosiones resonaron en Teherán, cerca del complejo donde residía Jamenei. El espacio aéreo fue cerrado y las comunicaciones telefónicas interrumpidas. El hijo del presidente Masoud Pezeshkian desmintió su muerte, aunque fuentes diplomáticas iraníes son escépticas.

Antecedentes del conflicto

Las negociaciones sobre el programa nuclear fracasaron: Irán se negó a limitar su capacidad para enriquecer uranio y misiles.

Israel eliminó a 20 generales iraníes durante una guerra que duró 12 días en junio.

Se produjeron protestas masivas en Irán: miles perdieron la vida debido a la represión.

Trump ha prometido poner fin al régimen desde que asumió la presidencia.

Para Netanyahu, esto representa una «amenaza existencial». Por su parte, Trump está apostando todo en esta jugada arriesgada, pese a haber jurado evitar conflictos bélicos.

¿Cómo evolucionará?

El régimen ha declarado un periodo de luto de 40 días, pero la disidencia parece estar creciendo. Mientras algunos opositores celebran este giro inesperado, los leales al régimen prometen venganza. EE.UU. e Israel están planeando continuar sus ataques durante cuatro días más.

Posibles revueltas: Trump y Netanyahu están coordinando esfuerzos a través de redes sociales y radio.

y están coordinando esfuerzos a través de redes sociales y radio. Existe un riesgo real de caos: podría haber una balcanización o una guerra prolongada.

Irán responderá: misiles se dirigirán hacia Israel y bases estadounidenses.

El senador JD Vance y el equipo de Trump han volado nuevamente a Mar-a-Lago para recibir actualizaciones sobre la situación. Fuentes israelíes indican que los ataques continuarán «mientras sea necesario». El pueblo iraní se encuentra ante una decisión crucial: ¿será esta una oportunidad única o solo traerá más derramamiento de sangre?

La historia reciente de Irán está pendiendo de un hilo en estos momentos decisivos.

Operación León Rugiente

Teherán, 1 de marzo de 2026 – El amanecer del 28 de febrero de 2026 quedará grabado como el día en que el rugido del león israelí, unido al trueno estadounidense, derribó el pilar central del régimen islámico iraní. En una ofensiva conjunta sin precedentes denominada Operación León Rugiente (por Israel) y Furia Épica (por EE.UU.), fuerzas aéreas de ambos países lanzaron ataques masivos que culminaron con la muerte confirmada del Líder Supremo Alí Jamenei, abatido en su residencia fortificada en el corazón de Teherán.

El primer ministro israelí Benjamin Netanyahu lo calificó como un «ataque preventivo para eliminar amenazas existenciales«, mientras el presidente Donald Trump lo celebró en Truth Social: “Khamenei, uno de los más malvados de la historia, está muerto”. Horas después, la televisión estatal iraní confirmó la noticia entre lágrimas del presentador, declarando 40 días de luto nacional y siete de fiesta pública obligatoria.

Cronología de una noche de fuego y truenos

03:30 GMT (07:00 hora local en Teherán) : Los primeros F-35 israelíes y bombarderos B-2 estadounidenses penetran el espacio aéreo iraní. El objetivo prioritario: el complejo residencial y de mando de Alí Jamenei en el norte de Teherán. Una ráfaga precisa de munición guiada por láser impacta directamente en su oficina y residencia. Fuentes israelíes confirman que Jamenei murió en el acto junto a varios familiares cercanos (hija, yerno, nuera y nieto).

: Los primeros F-35 israelíes y bombarderos B-2 estadounidenses penetran el espacio aéreo iraní. El objetivo prioritario: el complejo residencial y de mando de en el norte de Teherán. Una ráfaga precisa de munición guiada por láser impacta directamente en su oficina y residencia. Fuentes israelíes confirman que Jamenei murió en el acto junto a varios familiares cercanos (hija, yerno, nuera y nieto). 04:00–06:00 GMT : La ofensiva se expande. Instalaciones nucleares clave como Fordow y Natanz son pulverizadas por bombas bunker-buster GBU-57 (Massive Ordnance Penetrator) estadounidenses. En Tabriz, un complejo industrial de misiles balísticos queda reducido a escombros. En Isfahán y Qom, bases de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) sufren múltiples impactos.

: La ofensiva se expande. Instalaciones nucleares clave como y son pulverizadas por bombas bunker-buster GBU-57 (Massive Ordnance Penetrator) estadounidenses. En Tabriz, un complejo industrial de misiles balísticos queda reducido a escombros. En Isfahán y Qom, bases de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) sufren múltiples impactos. Armas destacadas utilizadas : F-35I Adir y F-15I Ra’am israelíes con misiles aire-tierra Spice y Delilah. B-2 Spirit estadounidenses lanzando bombas penetrantes GBU-57. Misiles de crucero Tomahawk desde destructores en el Golfo Pérsico. Drones kamikaze y misiles balísticos de precisión para saturar defensas antiaéreas S-300 y Bavar-373 iraníes.

: Respuesta iraní: Irán lanza más de 200 misiles balísticos y drones hacia Israel (Tel Aviv activa sirenas) y bases estadounidenses en Bahréin, Qatar y Emiratos. Al menos un misil impacta en un edificio civil en Israel; reportes iniciales hablan de decenas de heridos.

Hasta el momento, las cifras oficiales iraníes hablan de más de 200 muertos (incluyendo civiles por daños colaterales cerca de objetivos militares) y cientos de heridos, según la Media Luna Roja. Israel reporta daños mínimos gracias al sistema Cúpula de Hierro y Arrow.

Los detalles más llamativos

El llanto en directo : La presentadora de la televisión estatal iraní rompe en llanto al leer el comunicado oficial: “El Líder e Imam de los Musulmanes, Su Eminencia el Ayatolá Seyyed Alí Hosseini Jamenei, ha bebido el dulce néctar del martirio…”. El momento se viralizó globalmente.

: La presentadora de la televisión estatal iraní rompe en llanto al leer el comunicado oficial: “El Líder e Imam de los Musulmanes, Su Eminencia el Ayatolá Seyyed Alí Hosseini Jamenei, ha bebido el dulce néctar del martirio…”. El momento se viralizó globalmente. Familiares eliminados : Además de Jamenei, murieron varios parientes directos, lo que algunos analistas interpretan como un intento deliberado de borrar el linaje del líder.

: Además de Jamenei, murieron varios parientes directos, lo que algunos analistas interpretan como un intento deliberado de borrar el linaje del líder. “Láminas humanas” : Irán acusa a los atacantes de usar civiles como escudos involuntarios, ya que escuelas y barrios residenciales quedaron cerca de objetivos militares. Imágenes satelitales muestran cráteres en zonas urbanas de Teherán.

: Irán acusa a los atacantes de usar civiles como escudos involuntarios, ya que escuelas y barrios residenciales quedaron cerca de objetivos militares. Imágenes satelitales muestran cráteres en zonas urbanas de Teherán. Sucesión en caos: Sin un sucesor claro (Ebrahim Raisi falleció previamente), el Consejo de Guardianes y la Asamblea de Expertos se reúnen en emergencia. La Guardia Revolucionaria jura “la venganza más devastadora”.

Netanyahu, desde Jerusalén, llamó al pueblo iraní a levantarse: “La ayuda ha llegado”. Trump, por su parte, advirtió que los bombardeos continuarán “sin interrupción durante toda la semana, o el tiempo necesario” para lograr “paz en Oriente Medio y en el mundo”.

Oriente Medio contiene la respiración. El rugido del león ha silenciado al ayatolá, pero el eco de la represalia podría transformar la región en un campo de batalla aún mayor.