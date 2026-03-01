¿Muerto el ayatola Jamenei, quién está al mando en Irán?

Todo muy confuso y muy complejo.

Entre otras razones, porque son docenas los altos dirigentes del desquiciado régimen teocrático los eliminados, ahora y antes.

Y a eso se suma que el sistema es muy enrevesado.

Israel y Estados Unidos han eliminado al líder supremo Ali Jamenei en una serie de ataques aéreos sobre Teherán.

La televisión estatal iraní confirmó la noticia con un mensaje en redes sociales: “En nombre del noble Ali, que la paz sea con él”.

El régimen se enfrenta a su mayor crisis hasta la fecha. Un consejo interino, compuesto por Masud Pezeshkian, presidente; Gholamhossein Mohseni Ejei, jefe del Poder Judicial; y un jurista del Consejo de Guardianes, ha tomado las riendas del liderazgo.

Trump ha señalado que este acontecimiento podría abrir nuevas puertas a la diplomacia, aunque Irán ya ha prometido un contundente contraataque.

🇮🇷🔥Tehran in flames: Huge smoke columns rise across the city after Israeli strikes, chaos spreading as explosions shake the capital. pic.twitter.com/3z6dx8D74N — WAR (@warsurv) March 1, 2026

El vacío de poder y la sucesión

El sistema de vilayat-e faqih requiere que un clérigo venerable asuma el papel de líder supremo hasta el regreso del 12º Imán chiíta.

Tanto Jamenei como su predecesor, Ruhollah Khomeini, tenían la última palabra en todas las decisiones importantes. Ahora, ese rol sigue sin cubrirse.

Entre los posibles sucesores, Ahmad Vahidi se perfila como un candidato sólido.

Ex subjefe de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) antes del conflicto, ha sido nombrado nuevo comandante en jefe del CGRI.

Su nombre también aparece vinculado al atentado de la AMIA en 1994, según informes provenientes de Argentina e Israel. Otros nombres mencionados son Ali Shamkhani y Mohammad Pakpour, quienes perdieron la vida junto a Jamenei durante la reunión que fue atacada. Trump ha hablado sobre “buenos candidatos”, aunque sin ofrecer detalles concretos.

El Consejo de Expertos es el encargado de elegir al próximo líder, pero el caos militar actual complica esta tarea.

Antecedentes: del auge al colapso

Jamenei estuvo al mando durante 36 años. Nació en 1939 en Mashhad y se radicalizó contra el Sha durante los años sesenta. Sobrevivió a un atentado en 1981 que le dejó el brazo paralizado. En 1989, tras la muerte de Khomeini, asumió el poder absoluto.

Su régimen se sustentó en:

El IRGC , que funcionó como un imperio económico paralelo.

, que funcionó como un imperio económico paralelo. Fundaciones como Astan Quds Razavi , que manejan miles de millones.

, que manejan miles de millones. Actividades terroristas: desde el atentado a la AMIA (85 muertos) hasta operaciones en Berlín y asesinatos en más de 40 países.

El “eje de la resistencia” está en crisis:

La muerte de Hassan Nasrallah (Hezbollah) en 2024. La debilitación considerable de Hamas tras los eventos del 7-O. La caída de Assad en Siria, lo que interrumpe su acceso al Mediterráneo.

Las protestas masivas de 2022 dejaron un saldo trágico: más de 32.000 fallecidos, según declaraciones de Trump.

Ataques israelíes aceleran el fin

Hoy, las Fuerzas de Defensa Israelíes (IDF) han lanzado ataques por primera vez en el corazón mismo de Teherán dentro de la Operación “Roaring Lion”.

La Fuerza Aérea israelí ha atacado objetivos relacionados con lo que consideran un “régimen terrorista”.

Lograron establecer superioridad aérea en menos de 24 horas para alcanzar su objetivo principal: la capital iraní.

La coordinación entre EEUU e Israel fue clave para atrapar a Jamenei junto a sus asesores. Trump ha justificado estos ataques como una medida para evitar que Irán desarrolle armas nucleares.

Factor clave Situación actual Liderazgo Consejo provisional: Pezeshkian, Ejei, jurista Militar Vahidi al mando del IRGC; contraataque prometido Sucesor Se requiere un clérigo; opción militar con Vahidi, quien no es clérigo Ataques Ataques israelíes sobre Teherán; han logrado superioridad aérea

¿Hacia dónde va Irán?

El consejo provisional mantiene cierto control básico, pero la influencia del IRGC, ahora bajo el mando de Vahidi, está creciendo rápidamente. Sin un líder supremo claro, las divisiones internas se intensifican. Los reformistas celebran mientras los leales al antiguo régimen prometen represalias.

Se perfilan diversas posibilidades:

Una escalada militar donde Irán podría lanzar misiles masivos hacia Israel y bases estadounidenses.

Un colapso interno provocado por protestas ante este vacío.

Un giro hacia la diplomacia, ya que Trump vislumbra una oportunidad para negociar sin la figura dominante de Jamenei.

Mientras tanto, las fuerzas israelíes continúan sus ataques. El régimen iraní, herido y tambaleándose, busca aferrarse a su supervivencia. Habrá que ver si con Vahidi se logra imponer algún tipo de orden o si Teherán sucumbe ante nuevos actores en este complejo escenario geopolítico que cambia rápidamente.*