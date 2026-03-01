Feijóo sacude a Sánchez un zasca en toda la boca: «España va como nunca… para los jetas y para Zapatero»

En toda la boca.

Alberto Núñez Feijóo ha vuelto a sacudir a Pedro Sánchez un zasca antológico.

Ha puesto el líder del PP al marido de Begoña contra las cuerdas en el hemiciclo del Congreso, con una crítica que toca un tema muy sensible para la ciudadanía: la distancia entre las cifras macroeconómicas que presume el Gobierno Frankenstein y la dura realidad que enfrentan millones de españoles.

Porque la cruda realidad es que se ha disparado el número de quienes ven cómo sus salarios se desvanecen mientras el costo de la vida se dispara.

El presidente del Partido Popular ha resumido con ironía la narrativa oficial del Ejecutivo: «España va como nunca», añadiendo una frase contundente que refleja la frustración de un amplio sector del electorado.

La sesión de control ha evidenciado el abismo que separa las dos narrativas políticas presentes en el Parlamento. Mientras Sánchez se envuelve en datos sobre creación de empleo y crecimiento del PIB, Feijóo dirige su mirada al bolsillo de los ciudadanos. Y aquí es donde la realidad resulta incómoda para el Gobierno.

Los datos de Funcas, un centro de análisis económico de referencia, muestran un panorama que explica por qué tantos españoles se sienten engañados por las proclamaciones de prosperidad. Un 55% de la población opina que su situación económica es peor que antes de la pandemia, una cifra que debería hacer reflexionar a cualquier gobernante. Aún más alarmante es que un 90% considera que sus salarios están perdiendo poder adquisitivo, mientras que un 70% manifiesta que paga más impuestos que en años anteriores.

Es cierto que los números del crecimiento económico son reales.

Las previsiones de Funcas estiman el PIB en un 2,2% para 2026, una cifra respetable alineada con las proyecciones gubernamentales. La creación de empleo también ha sido notable, con casi medio millón de nuevos afiliados a la Seguridad Social en 2025. Sin embargo, aquí radica el problema: ese crecimiento no se traduce en una mejora real para la mayoría. Los salarios reales en España llevan décadas estancados. Apenas crecieron un 2% entre 2008 y 2019, posicionándose como el cuarto peor desempeño dentro de la Unión Europea, y eran un 2,5% más bajos en 2024 comparado con finales de 2019, justo antes de la pandemia. Es como si el país avanzara mientras muchos españoles se quedaran atrás.

Feijóo ha aprovechado la ocasión para señalar que solo un 22% de los españoles cree que su situación familiar ha mejorado en los últimos cinco años. Más preocupante aún es que un 76% considera que los jóvenes tendrán una vida peor que la de sus padres, una afirmación desgarradora para toda una generación.

Según el último sondeo del CIS, el problema de la vivienda figura como la principal preocupación para muchos ciudadanos, seguido por temas relacionados con el empleo y la economía. No es casualidad que el líder opositor haya insistido en desclasificar información sobre las 184.000 viviendas supuestamente construidas por el Gobierno: muchos simplemente no las ven.

La ironía al mencionar a Zapatero no es gratuita; evoca un periodo donde España también presumía de crecimiento mientras se gestaba una burbuja inmobiliaria que estallaría en 2008. Aunque Funcas descarta actualmente una burbuja inmobiliaria per se, un abrumador 89% de los encuestados siente que hay una sobrevaloración en los precios del suelo. La diferencia radica en que antes había crédito fácil; ahora hay restricciones crediticias, pero los precios siguen siendo inaccesibles para muchos.

El Gobierno argumenta con cifras sobre empleo y crecimiento, insistiendo en que España crea tres veces más empleos que Estados Unidos y el doble que la zona euro. Pero esos puestos son muchas veces precarios o mal remunerados. El consenso entre analistas de Funcas prevé una reducción en la tasa de desempleo hasta un 10% en 2026, mejorando respecto al 10,5% proyectado para 2025; sin embargo, sigue siendo elevada comparada con otros países europeos. Además, se estima un déficit público del 2,5% para ese mismo año, cifra superior a lo previsto por organismos como el Banco de España o la Comisión Europea, lo cual sugiere un enfoque más expansivo por parte del Gobierno del necesario.

Sánchez ha acusado a Feijóo de hacer «política para ultras» y difundir «bulos e infamias», pero lo cierto es que el líder popular ha abordado una cuestión trascendental: esa brecha existente entre macroeconomía y microeconomía; entre lo indicado por los indicadores económicos y lo vivido por los ciudadanos día a día. Cuando un 55% de los españoles cree estar peor desde la llegada del coronavirus; cuando un 90% siente cómo sus salarios pierden valor; cuando un 70% piensa que paga más impuestos… no se trata solo de «bulos», sino de una realidad palpable cuya gestión comunicativa ha dejado mucho que desear por parte del Gobierno.

La pregunta incómoda queda suspendida en el aire: ¿de qué sirve ese crecimiento del PIB si no repercute positivamente en los bolsillos ciudadanos? Feijóo ha encontrado esa grieta perfecta dentro del discurso oficial y seguramente continuará explotándola hasta las próximas elecciones. Mientras tanto, millones seguirán experimentando cómo sus salarios se desvanecen; cómo los precios inmobiliarios permanecen fuera de su alcance; y cómo el coste general de vida sigue incrementándose sin importar lo que digan las cifras macroeconómicas desde Moncloa.