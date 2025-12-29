Martín Varsavsky explica por qué dejó de ser ‘progre’ y apuesta por una derecha liberadora

Martín Varsavsky lo clava en una columna en ‘The Objective‘ que ahora se ha viralizado: El viaje de un emprendedor desde la izquierda hacia la derecha:

Crecí en un entorno intelectual donde ser progresista no era solo una opción: era la única manera aceptable de entender el mundo.

Publicada el 31 de agosto de 2025, esta reflexión recoge la idea central del autor: el progresismo lleva consigo una pesada carga de culpas que sofoca tanto la libertad individual como colectiva, mientras que la derecha brinda una sensación de liberación emocional y orgullo civilizatorio.

El autor comienza desmantelando las creencias fundamentales de su juventud.

Crecí en un ambiente intelectual donde ser progresista no era una opción: era la única manera aceptable de mirar el mundo. Las cenas familiares, las conversaciones entre amigos, los debates universitarios… todos compartían el mismo aire: la izquierda era bondad, compasión, justicia; la derecha, atraso, intolerancia, egoísmo.

Lo aceptó por conveniencia social, pero su trayectoria empresarial le mostró el precio a pagar: ansiedad y culpas heredadas que le robaban la tranquilidad.

La primera carga ideológica que menciona es la culpa histórica, un peso que se siente invisible por ser blanco y occidental. Describe cómo el progresismo lo obligaba a cargar con los pecados ajenos: esclavitud, colonialismo y opresión, sin tener en cuenta su propia inocencia.

Dentro de ella había piedras con nombres muy claros. La primera se llamaba culpa histórica. Por ser blanco, por ser argentino de origen europeo, por vivir en Occidente, debía arrastrar la idea de que mis antepasados eran culpables de todo lo malo.

Esta mochila lo convertía en un sospechoso solo por formar parte de una civilización avanzada.

En otro pasaje significativo, relata su desencanto con el ecologismo desde su experiencia como cofundador de Eolia Renovables.

Vi cómo los arrancaban para plantar placas solares. Fila tras fila de paneles azules reemplazando siglos de historia agrícola. Olivos que habían dado sombra a generaciones convertidos en chatarra, sustituidos por una estética metálica y fría.

Varsavsky critica los molinos eólicos en Castilla y los paneles en Andalucía, paisajes devastados en nombre de un apocalipsis climático que nunca llegó, pero que sí provocó consecuencias humanas: ancianos sin aire acondicionado y plantas nucleares cerradas sin razón.

La tercera carga es más personal e incide sobre el relativismo cultural y la culpa por sentir apego a símbolos nacionales.

Era una paradoja absurda: los símbolos que unen, las instituciones que protegen, eran tratados como amenazas.

Como argentino radicado en España, se opone a equiparar culturas nómadas con aquella europea que moldeó Buenos Aires como un trozo del viejo continente traído al Río de la Plata. Sus banderas argentina y española se complementan entre sí; no son rivales.

Varsavsky entrelaza su transformación con datos sobre salud mental: quienes votan por la derecha reportan mayor orgullo nacional y bienestar; además tienen familias más estables y suelen tener más hijos, contrastando con una depresión asociada al progresismo. Admira figuras como Milei, Trump y Musk, quienes han influido en líderes españoles como Feijóo y Abascal, promoviendo recortes estatales. En entrevistas adicionales critica al gobierno de Pedro Sánchez, al que acusa de crear pobres dependientes y amenaza con marcharse si no hay un cambio hacia empleo privado y menos impuestos.

Este recorrido ideológico del propio Martín Varsavsky no solo transforma su percepción acerca de izquierda y derecha; también invita a dejar atrás las culpas para abrazar un futuro donde ondee una bandera llena de orgullo.