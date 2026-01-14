Casi el 75% de los españoles suspende en conceptos básicos de finanzas ¡pese a creerse preparados! Pero hay solución…

Es preocupante y hay que ponerse a ello.

El reciente informe global titulado ‘El valor de aprender: Perspectivas globales sobre educación financiera’ pone de manifiesto una realidad contradictoria en nuestro país: la mitad de los españoles considera que tiene conocimientos financieros suficientes, pero solo el 26% logra responder correctamente a una pregunta elemental sobre la inflación.

Esta desconexión, identificada como el efecto ‘Dunning-Kruger’, supone un riesgo real, ya que puede derivar en decisiones económicas erróneas y en una infravaloración de los peligros financieros.

El estudio, elaborado junto a Ipsos y presentado en Londres por la presidenta de Banco Santander, Ana Botín, se basa en 20.000 encuestas realizadas en diez países.

Una de las conclusiones más relevantes para el contexto nacional es que el 86% de los ciudadanos reconoce no haber recibido nunca formación financiera en su etapa escolar. Por este motivo, los españoles ya valoran esta materia por encima de disciplinas clásicas como la Literatura o la Historia, y un 91% defiende que debería integrarse en el currículo educativo.

El interés por aprender es notable, especialmente entre los jóvenes de 25 a 34 años; de hecho, tres de cada cuatro españoles estarían dispuestos a realizar un curso gratuito sobre la materia. Las áreas que despiertan mayor curiosidad son la inversión (63%), el ahorro (61%) y la gestión de impuestos (51%). Los encuestados consideran que esta formación les permitiría tomar decisiones más informadas y gestionar mejor sus deudas.

Ana Botín subraya que la educación financiera no es una labor aislada, sino una “responsabilidad permanente y compartida” entre gobiernos, centros educativos, familias y el sector bancario. En este sentido, Banco Santander reafirma su compromiso con la inclusión a través de iniciativas como ‘Finanzas para Mortales’, un programa que cuenta con 12 años de trayectoria en España y el respaldo del Banco de España y la CNMV.

Desde su creación en 2012, este proyecto ha formado a más de 276.000 personas, centrándose especialmente en colectivos vulnerables y jóvenes.

Aunque el uso de la banca digital está muy extendido —con un 75% de los españoles consultando sus saldos vía online—, la mitad de los clientes todavía prefiere acudir a una sucursal física para contratar nuevos productos. Este dato refuerza la idea de que, en un mundo cada vez más digital e intuitivo, el conocimiento sólido sigue siendo la base para aprovechar las oportunidades y anticipar riesgos.

En 2025 la entidad ha dado un nuevo impulso a la educación financiera y cierra el año con la cifra récord de 1.831 sesiones formativas —un 10% más que en 2024— que han ayudado a formarse a casi 45.000 personas a través de sus clases presenciales en colegios, institutos o centros de mayores, de la mano de profesionales voluntarios del Santander.

Manejar nuestras finanzas personales sin educación financiera es como intentar pilotar un barco moderno con tecnología GPS, pero sin saber leer una brújula o entender cómo funcionan las corrientes marinas; las herramientas facilitan el viaje, pero si llega una tormenta (como la inflación), corremos el riesgo de naufragar por no comprender los principios básicos de la navegación.