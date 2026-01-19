Fanáticos separatistas acosan a Gonzalo de Oro de VOX en Barcelona

Gonzalo de Oro, presidente del grupo municipal de Vox en el Ayuntamiento de Barcelona, fue objeto de un acoso directo por parte de radicales separatistas en la plaza de Huesca, situada en el barrio de Sants. Este incidente tuvo lugar mientras participaba en una carpa informativa del partido, un evento habitual destinado a acercarse a los vecinos y defender posturas sobre seguridad y la unidad de España. Tal y como lo explica ElCatalán.es.

Los agresores, que se identificaron como miembros de la extrema izquierda independentista, rodearon la carpa lanzando consignas llenas de odio y amenazas. Uno de ellos se acercó específicamente a Gonzalo de Oro, con la intención de amedrentarlo físicamente. La rápida intervención tanto de compañeros del partido como de las fuerzas del orden impidió que la situación derivara en lesiones graves, aunque el ambiente se tornó tenso. Vox calificó el hecho como una «cobarde agresión» destinada a silenciar su presencia en la vía pública.

Este episodio no es aislado. Barcelona atraviesa una polarización extrema donde las actividades de Vox generan contramanifestaciones por parte de colectivos independentistas y antifascistas. En los últimos meses del 2025 y principios del 2026, el partido ha registrado más de veinte ataques similares en Cataluña, que van desde lanzamientos de objetos en Sabadell hasta agresiones físicas en Sant Andreu de la Barca. En noviembre del 2025, en el mismo barrio de Sants, Gonzalo de Oro ya había sido agredido físicamente por un grupo afín, lo que requirió la intervención policial.

También quedó afectado por los altercados David Izquierdo, presidente de la asociación Invictus España.

Antecedentes de la violencia política

La escalada de incidentes contra Vox en Cataluña se remonta a varios años atrás, pero se ha intensificado notablemente desde el 2025. El partido denuncia lo que consideran una «oleada de violencia» fomentada por sectores separatistas que no admiten opiniones contrarias al procés. Algunos ejemplos destacados incluyen:

6 de noviembre del 2025 : Agresión directa a Gonzalo de Oro en Sants , con un intento claro de amedrentar a sus simpatizantes.

: Agresión directa a en , con un intento claro de amedrentar a sus simpatizantes. Sabadell : Lanzamiento indiscriminado de piedras, botellas y huevos contra un acto organizado por Vox, lo que generó críticas hacia los Mossos d’Esquadra por su falta de acción.

: Lanzamiento indiscriminado de piedras, botellas y huevos contra un acto organizado por Vox, lo que generó críticas hacia los Mossos d’Esquadra por su falta de acción. Sant Andreu de la Barca : Un concejal del partido fue empujado e insultado, resultando herido en la cabeza y debiendo ser atendido en urgencias.

: Un concejal del partido fue empujado e insultado, resultando herido en la cabeza y debiendo ser atendido en urgencias. 16 de enero del 2026: Asedio a una carpa conjunta con Invictus España en Barcelona, donde se lanzaron amenazas mortales hacia Gonzalo de Oro y David Izquierdo.

Para Vox, Cataluña es «el territorio más hostil para ejercer política libre» dentro del país. Acusan al Ayuntamiento dirigido por Jaume Collboni por su pasividad ante estos ataques, negándose a condenarlos durante los plenos municipales. El líder local insiste: «No nos van a intimidar. Estaremos presentes en cada rincón de Barcelona«.

El contexto de inseguridad en Barcelona

Más allá del ámbito político, Gonzalo de Oro también señala problemas cotidianos que alimentan el descontento vecinal. En el distrito de Sarrià-Sant Gervasi, un centro destinado a inmigrantes frente al colegio femenino Canigó ha suscitado quejas debido al acoso hacia alumnas. Tres menores fueron detenidos tras acosar a niñas, encontrándose jeringuillas en las calles y generándose situaciones inquietantes en los vestuarios. Muchos padres optan por acompañar a sus hijas debido al temor existente, mientras Vox exige el cierre del centro.

Las políticas municipales están exacerbando esta situación, según el concejal. En términos generales, Barcelona lidera las estadísticas sobre delincuencia en España, con multirreincidentes detenidos casi mil veces anualmente. Los juicios rápidos programados para dos años después permiten que los delincuentes regresen rápidamente a las calles. Vox critica duramente a Collboni por priorizar una «percepción» engañosa sobre seguridad frente a soluciones efectivas como podrían ser las deportaciones.