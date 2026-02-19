Hasta la SER hunde el sainete de Rufián y se rinde al ‘amo’ Sánchez: “Es el líder indiscutible”

Un teatrillo sin recorrido.

La presentación de la ‘nueva izquierda’ de Gabriel Rufián junto con Emilio Delgado (Más Madrid) y Sarah Santaolalla en el Ateneo Madrid fue un auténtico circo.

Una amalgama de partidos a la izquierda del PSOE que no cuenta ni con el apoyo de las propias formaciones y sus líderes, que no están dispuestos a regalar su sillón al fanfarrón líder independentista.

Un sainete que no creen ni los suyos… ¡Hasta la propia Cadena SER! La periodista y columnista de El País, Estefanía Molina, tiró por la borda el circo de Rufián y argumentó que este proyecto “huele a salvar sillones”.

“Decía Emilio Delgado: “no lo pospongamos mucho que esto parezca que es para salvar el sillón” Perdón, pero me dio la impresión que esto es para salvar sillones. Un proyecto no es parar a la ultraderecha, será una necesidad, algo importante para la democracia, pero ya se ha agotado la idea del proyecto para parar a la ultraderecha. ¿Cuál es tu discurso? ¿Cuál es tu proyecto? Ayer se nos habló de ingeniería y me parece que, con mucha pericia, Rufián señaló el hecho, en algunas circunscripciones, si nos presentamos todos ese escaño no se lo llevará ningún partido a la izquierda del PSOE. Ese armatoste, esa macroplataforma, para empezar, ya hay gente que va a querer hacer valer su sillón”.

La politóloga ensalzó al presidente del Gobierno -previsible- al que calificó como “líder indiscutible” de la izquierda:

“Esto ya huele a ‘vamos a salvar la silla’. Hoy la principal victoria de Pedro Sánchez es que es el líder indiscutible de toda la izquierda, se llame Sumar, Podemos, PSOE. Hoy, para mí, el problema que tiene Sumar en el Gobierno es que no veo ninguna diferencia con lo que propone el PSOE. Tiene pequeñas luchas que le deja el PSOE. El problema es de proyecto, un ejemplo es la financiación autonómica no piensa lo mismo ERC, que Bildu, que Sumar o Compromís, es un tema territorial importante donde esas izquierdas de proximidad, por cuestiones territoriales en el Congreso, se rompen”.