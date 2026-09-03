El Gobierno se atrinchera en la mentira, mientras todos los datos e informes apuntan a su amigo Marruecos y a su impericia

La contienda política respecto a la narrativa sobre la invasión de Ceuta ha tomado un rumbo inesperado.

A pesar de la insistencia del Gobierno de Pedro Sánchez en rechazar cualquier implicación de Marruecos, el dosier policial enviado a la Audiencia Nacional pinta un cuadro completamente diferente. Así lo pone de manifiesto El Debate en su análisis de cómo el Ejecutivo se aferra a la falsedad frente a un torrente abrumador de pruebas contra Marruecos El Debate.

En esta misma ciudad autónoma, donde se produjo la entrada masiva de inmigrantes los días 30 y 31 de julio, el conflicto se extiende más allá de las fronteras. Se ha convertido en un enfrentamiento institucional, diplomático y mediático. El contenido del documento policial desafía abiertamente la versión oficial sostenida por La Moncloa y el Ministerio del Interior durante las últimas semanas.

Un informe que señala «dirección estratégica» y guiado activo

El informe elaborado por el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras atribuye a las fuerzas de seguridad de Marruecos una dirección estratégica y operativa de la avalancha que desbordó el perímetro de El Tarajal. Destaca aspectos como:

Planificación anticipada de la operación

Autoría intelectual previa y autoría material simultánea

Un objetivo claro: colapsar el sistema de control fronterizo y anular la capacidad de respuesta de España

La Policía detalla tres franjas horarias y clasifica a los inmigrantes que cruzaron: inicialmente jóvenes varones, luego familias, y finalmente grupos de origen subsahariano. Este patrón temporal y la variedad de perfiles refuerzan la idea de que se trata de una acción meticulosamente organizada, no de un estallido improvisado.

El documento incluye 32 imágenes de agentes marroquíes, 11 con uniforme y 21 de paisano, que:

Indican cómo superar obstáculos

Ordenan el ingreso de vehículos de gran capacidad repletos de inmigrantes

Se desplazan en dirección contraria al flujo de personas

Controlan, observan y adaptan el movimiento de la multitud

Y hay más. El informe descarta que las mafias habituales tuvieran la capacidad de organizar una operación de tal envergadura. El foco se centra en estructuras estatales de Marruecos, aunque sin implicar formalmente al Gobierno marroquí, un matiz clave desde el prisma diplomático.

El relato del Gobierno se resquebraja

A medida que el informe circula por los medios de comunicación y redes sociales, el Ministerio del Interior intenta restar importancia a su contenido. La narrativa oficial se aferra al argumento de que no hay pruebas concluyentes en contra del Estado marroquí, defendiendo la idea de una autoría difusa. Sin embargo, la discrepancia entre lo que evidencia el dosier policial y lo que sostiene Fernando Grande-Marlaska se vuelve insostenible.

Inicialmente, el Ejecutivo había señalado a mafias y supuestas injerencias provenientes de Rusia o Israel. Sin embargo, el informe policial desmantela esas teorías, apuntando el origen de la movilización a teléfonos con prefijo marroquí y campañas virales coordinadas desde el país vecino. La credibilidad del discurso gubernamental se deteriora cuando la propia Policía refuta las dos grandes coartadas presentadas desde La Moncloa.

La situación se complica, pues el informe llega a la Audiencia Nacional sin pasar por los altos mandos políticos, a solicitud directa de la jueza María Tardón. Esta circunstancia refuerza la percepción de que los investigadores operan al margen de las necesidades de comunicación del Gobierno. Así, el Ministerio del Interior parece más centrado en negar la existencia de un informe incómodo que en aclarar su contenido.

Congreso, calle y ecosistema mediático: presión en tres frentes

La comparecencia de Pedro Sánchez este jueves en el Congreso de los Diputados sucede en un momento crítico. Se produce tras la descripción de la invasión de Ceuta como un proceso orquestado y planificado, mientras la oposición aprovecha cada frase del informe para acusar al Gobierno de encubrimiento y mentira.

La atmósfera social también tiene su peso. El artículo principal de El Debate realza el clamor de la calle ante la sensación de desprotección en la frontera y la falta de transparencia. La crisis migratoria se entrelaza con:

Desconfianza hacia la gestión del Interior

Cuestionamientos sobre la dependencia política con Marruecos

Críticas por la comunicación errática de La Moncloa

En el panorama mediático, televisiones, radios y diarios digitales han convertido el dosier policial en el eje principal de sus informes. Se repiten términos como guiado activo, total permisividad o planificación anticipada, mientras se examinan grabaciones y fotografías del asalto. La narrativa oficial de cooperación ejemplar con Rabat queda en entredicho al mostrarse imágenes donde gendarmes marroquíes alientan y dirigen a los migrantes hacia territorio español.