El Mago More se saca la chistera y sopapea a Óscar Puente por su nuevo ridículo en las redes sociales

Todo a cambio de intentar burlarse de la gente.

Óscar Puente, que de entendederas anda tan justito como de puntualidad en el servicio ferroviario, quiso trolear a toda una personalidad como el Mago More.

El ilusionista, que además es empresario y reconocido conferenciante, aparte de tener unas dotes para el humor increíbles, había dejado un titular en el diario ‘El Español’ que, como él mismo señaló, invitaba al ‘clickbait’.

Pero eso para el exalcalde socialista de Valladolid era pecata minuta:

No os riais. Es que además de emprendedor, es mago y hace magia. Nada por aquí, nada por allá. Dos años sin tomar café y…tachannnnnn, 15 pisos. pic.twitter.com/HGVMl0gX3w — Óscar Puente (@oscar_puente_) December 27, 2025

Y claro, el mago salió a darle la del pulpo al ministro:

Señor Ministro @oscar_puente_, antes de usar su cuenta para mofarse de un ciudadano, conviene leer la noticia entera y no quedarse en el clickbait. Detrás hay una historia real de esfuerzo que usted ha preferido ridiculizar. Aquí le explico la diferencia entre «magia» y realidad. pic.twitter.com/pWGx7hX0Ny — Mago More (@magomore) December 29, 2025

Contesto este tuit del ministro Óscar Puente donde se burla de mí. No os riáis, es que además de emprendedor es mago y hace magia. Nada por aquí, nada por allá, dos años sin tomar café y tachán, 15 pisos. Mire, me halaga mucho haber aparecido en uno de sus tuits, la verdad es que no me lo esperaba. Pero antes de burlarse de un ciudadano en redes conviene leer bien. Como mago que fui, le diré que el mayor truco de esta historia es que usted se haya creído un titular de clickbait sin leer la noticia. Eso sí que es magia. Porque usted leyó un titular engañoso y no pasó de ahí. No quiso saber que hablaba de Marina, una mujer boliviana que limpiando casas 14 horas al día logró ahorrar para la entrada de su primer piso barato, 50.000 euros concretamente. ¿A partir de ahí qué pasó? Pues que el ahorro más el alquiler del primero pagaron el segundo y así sucesivamente en un proceso de años. Y lo hizo ahorrando cada euro, privándose de todo tipo de ocio. Y eso incluía los famosos cafés. Supongo que para usted el ahorro de un café es un chiste. Para ella era la diferencia entre prosperar o seguir en la precariedad. Ridiculizarla a ella a través de mí es una falta de respeto a la cultura del esfuerzo que usted desde su coche y residencia oficial parece haber olvidado.

Pero no se quedó ahí el Mago More:

Y ahora un poco de cultura general. ¿Sabe de dónde viene la palabra ministro? Pues viene del latín, minister, de minus, que significa menos. ¡Ojo, no en sentido peyorativo, sino que significa servidor, que está al servicio de los demás! Usted está para servirnos, para trabajar a favor de los ciudadanos, no para trolearnos. No confunda su cuenta de X con el patio de un colegio. Es especialmente grave que un ministro del gobierno de España lance a las hordas mediáticas a un ciudadano. ¿Sabe una cosa? Llevo dos días recibiendo insultos de personas jaleadas por usted que, por supuesto, no me conocen de nada y se han creído el mismo titular que usted por no leer la noticia completa.

Aprovechó para recordarle a Puente las chapuzas que está provocando su gestión:

Y mire, hablando de leer las noticias completas, pues yo sí que lo hago. Y curiosamente, el mismo día de mi noticia en el mismo periódico en el español apareció una suya. ¡Qué casualidad! ¿Qué dice literalmente? Que mientras usted tuitea unas 15 veces al día, la satisfacción de los usuarios de Renfe se desploma. Ha pasado del 80% al 58%. Nada por aquí, nada por allá. Dos años en el ministerio y ¡tachán! desaparece la puntualidad.

Explicó a político del PSOE los méritos que a él le adornan y terminó por lanzarle una propuesta: