Alberto Núñez Feijóo: «Lo prioritario ahora es parar la hemorragia del solo sí es sí «

Se va a cumplir en poco más de mes y medio el primer año de Alberto Núñez Feijóo como presidente nacional del Partido Popular.

El dirigente conservador, en una amplia entrevista en el diario El Debate, que este 12 de febrero de 2023 avanza la primera parte, analiza en profundidad lo que ha sido la gran chapuza legal del Gobierno Sánchez.

Y esa no es otra que la llamada ley del solo sí es sí. El capricho de Irene Montero deja un saldo de más de 500 agresores sexuales que se han beneficiado de esa normativa con importantes rebajas de condena.

Feijóo entiende que ahora lo relevante es articular mecanismos para evitar que la ley siga siendo un coladero para los violadores:

El hecho de corregir las penas, que es lo mínimo que podemos hacer, no va a conllevar que solucionemos las reducciones de penas de las 4.000 sentencias por agresión sexual que se han dictado y todas las agresiones sexuales que se cometan hasta que esté publicada la reforma de esa ley. El mal ya está hecho, no tiene solución. No tiene vuelta atrás.