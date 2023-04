Rescatan un vídeo de Rocío Monasterio que hace lloriquear a Podemos

Un vídeo de las elecciones madrileñas del pasado 4 de mayo de 2021 ha hecho que desde Podemos lloriqueen. En el audiovisual, se puede apreciar a la diputada a la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, descojonándose de los podemitas al tiempo que les retrata por su vagancia.

La presidenta de VOX en la región paseaba por las calles del barrio El Pilar de la capital cuando se topó con una sede del partido que ahora encabezan la ministra de Ione Belarra y la ministra de Igualdad, Irene Montero.

No pudo resistirse a ‘admirar’ la decoración de la fachada en la que se aprecia un cartel en el que se puede leer «Que hable la mayoría», el lema que usó el exvicepresidente Pablo Iglesias en la campaña en la que fue sepultado políticamente por Isabel Díaz Ayuso.

Al cruzarse con la sede, quiso entrar para hablar con los trabajadores y voluntarios pero se encontró con un pequeño problema, no había nadie.

«Qué maravilla, eh», expresó con sorna al ver que la sede estaba cerrada. «¿Estos abren a alguna hora?», preguntó retóricamente a sus acompañantes. Pero al ver que se acercaba una ciudadana, no pudo resistirse a inquirirle sobre si sabía cuál era el horario en que trabajan los podemitas.

«¿Usted sabe a qué hora abre esta sede? Es la una y media de la tarde y aquí no hay nadie».

Este vídeo de @monasterioR en una sede de Podemos preguntando a los vecinos del barrio a qué hora abre🤣🤣 "No aparecen por aquí a trabajar" pic.twitter.com/YAgePNBYa2 — Nuria Castro Martín (@VeganMan12) April 13, 2023

La señora no supo responderle. Como la duda de Monasterio siguió, se quedó un rato por la zona para preguntarle a los ciudadanos si podían aclararle cuál era el horario de funcionamiento de la oficina.

«Hemos preguntado si alguien sabía a qué hora abría la sede de Podemos pero nadie nos contesta», le comentó la líder de VOX a una vecina, a lo que esta respondió que el local «siempre está cerrado, no tiene vida».

Este vídeo no sentó nada bien a los podemitas, que desde la cuenta de la sede de Fuencarral-El Pardo, aseguraron que no había nadie porque estaban ocupados:

«No, señora Rocío Monasterio… no había nadie porque hoy a las 7:00 estábamos repartiendo para la consulta ciudadana sobre la Sanidad, luego trabajando en nuestros respectivos trabajos».

Los que manejan la cuenta no se enteraron que el vídeo no era reciente porque siguieron con su retahíla asegurando que no estaban en la sede porque entre otras cosas, se encontraban en «la manifestación en conmemoración de la II República».

Como no podía faltar, tiraron del victimismo para dar justificarse al asegurar que no a diferencia de la «casta», no tienen dinero para contratar gente. «Nosotras no tenemos la capacidad económica de su casta para tener contratada a gente en nuestras sedes».

A lo mejor pueden pedir un préstamo en Galapagar.