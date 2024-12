Alfredo Perdiguero pone el grito en el cielo con los 40€ de Begoña: “¡Da grima!”

El subinspector de Policía, Alfredo Perdiguero, analiza en ‘La segunda dosis’ el escándalo de las cuentas bancarias de Begoña Gómez.

Ha trascendido que la mujer de Pedro Sánchez tiene 40,25 euros repartidos en dos de las 11 cuentas en las que figura como “titular”, “autorizado” o “representante”. El saldo a favor se encuentra en dos en las que tiene la titularidad de la cuenta mientras que el resto se encuentra a 0.

Perdiguero incide en que el asunto es muy raro porque no es normal que una persona que presenta tantas cuentas, que tiene negocios y ha ocupado diversos cargos bien remunerados como el que tuvo en el Africa Center o la dirección de sus dos máster, tenga un balance tan paupérrimo.

Otro aspecto que destaca es que el IBAN que buscaba el juez Peinado al momento de solicitar la información bancaria de la esposa de Sánchez no estaba en ninguna de esas cuentas.

El subinspector también critica a los medios que conforman el equipo de ‘opinión sincronizada’ de Sánchez que repiten el argumentario -filtrado hace unos días- para no pedir explicaciones y defender los chanchullos realizados.

“Hay tantas cosas raras en el tema que me indigna que los apesebrados den palmas con las orejas, que no se preocupen de ver que evidentemente hay algo muy raro, muy malo que no tienen que hacerlo, que una mujer que era codirectora de algo que no tiene ni estudios ni educación para darlo y que al final lo vean bien porque es la mujer del altísimo.

Yo no sé cómo acabarán pero compañeros me dicen que la cosa está jorobada y más pronto que tarde, revienta por algún lado. Por último, recomienda mirar hacia el noreste de Europa “para acertar más con las cuentas” de Begoña.