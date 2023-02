El artículo más animal de Girauta contra Iglesias: «¡Ayuso te folló!»

Soberbio.

Juan Carlos Girauta se marca en el diario ABC un artículo que no tiene desperdicio alguno sobre Pablo Iglesias.

El exdiputado de Ciudadanos mete en una picadora al fundador de Unidas Podemos y no deja de él ni las migajas.

Ya desde el titular de la columna, ‘Iglesias follado’, el lector se hace una somera idea de por dónde van los tiros.

El inicio, sencillamente, contundente, hablando de su nulo poder de convocatoria como profesor en la Universidad Complutense:

Recuerda su manía persecutoria hacia las mujeres que no comulgan con su extremismo:

Él es muy de encararse con las mujeres de la derecha. Cubre esa bajeza de cagueta con un subterfugio implícito: la mujer de derechas no es mujer de verdad, no en el sentido identitario, no como parte del colectivo que toma conciencia, no para él.