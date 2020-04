Nadal y Gasol ‘alían’ a De la Morena y Castaño en un cóctel del que se queda fuera por voluntad propia Manu Carreño

La radio deportiva, patas arriba. Este miércoles 15 de abril de 2020 a partir de las 23:30 horas se escucharán conjuntamente las emisiones del los programas ‘El Partidazo’ (COPE) y ‘El Transistor’ (Onda Cero). O lo que es lo mismo, Juanma Castaño y José Ramón de la Morena, en su día compañeros en la SER, otra vez haciendo juntos un programa a pesar de ser competencia directa.

La iniciativa solidaria partió de dos de nuestros más grandes deportistas, Rafa Nadal y Pau Gasol. Ambos encabezan un elenco de grandes campeones, entre los que se encuentran Iker Casillas, Carolina Marín, Fernando Alonso,… .Sin embargo, una buena causa que se ve ensombrecida por la ausencia de Manu Carreño y la Cadena SER, que actualmente lideran el ranking del EGM con ‘El Larguero’.

Periodista Digital ha podido saber que ha sido la propia SER quién ha rehusado participar en esta iniciativa, que hermanará a dos programas competidores y a los oyentes de una y otra emisora, y que lleva por nombre ‘Nuestra mejor victoria’. La radio de PRISA ha descartado hacer ninguna valoración al respecto, tras el intento de este medio de conocer los motivos que han llevado a ‘El Larguero‘ a no formar parte de una noche que, en cierto modo, será histórica.

«Nadal y Gasol habían pensando llevar a cabo una noche conjunta en la que compartiéramos oyentes y personajes al mismo tiempo. A mí la idea me gustó. Al presidente de Onda Cero también. Y también les gustó a los dirigentes de la COPE y a Juanma Castaño», decía este lunes 13 de abril de 2020 José Ramón de la Morena desde ‘El Transistor‘, evitando hablar en todo momento de Manu Carreño, ‘El Ausente’.

Aunque ha habido quién ha deslizado la mala relación que Carreño, actual presentador de ‘El Larguero’, mantiene con los deportes de la COPE, puede haber más motivos de peso para tomar la decisión de no participar en este show.

Desde que se conoció su ausencia, las redes sociales y los blogs especializados eran un hervidero de especulaciones. Las más repetidas, los problemas personales. Juanma Castaño y Manolo Lama acusan a Carreño de ser el responsable de su defenestración en ‘Deportes Cuatro’ y la ‘traición’ que ellos entienden que cometió cuando decidió fichar por la SER siendo tertuliano de COPE.

Pero hay más. En este programa solidario, junto a Gasol, Nadal y Alonso, estará Iker Casillas, el único hombre que aparece en las quinielas con posibilidades de moverle la silla en la presidencia de la Federación a Luis Rubiales.

Y la SER, en los últimos tiempos, está en una línea editorial muy a favor del actual presidente de la RFEF (Real Federación Española de Fútbol). Aunque el tono del programa será solidario y por tanto amistoso, si aquello se convierte en una campaña a favor de Iker, la SER no va a participar. No en vano, Rubiales se jacta de ser «amigo de Pedro Sánchez«. Si el actual dirigente federativo es un hombre de Moncloa, la SER no va a ser menos. Y no harán nada por perjudicarle.

Además, en una telaraña de intereses deportivos y políticos, está el business. Manu Carreño, presentador de ‘El Larguero’, no solo cuenta con las mejores filtraciones que han salido desde la sede federativa de Las Rozas -algo que ha dejado con cara de póker en más de una ocasión a Juan Antonio Alcalá, de la COPE, que ha defendido o atacado a Rubiales en función de cómo llegaban esas filtraciones-. El vallisoletano combina su faceta de periodista con la de empresario y su productora ‘Supersport’ tiene múltiples intereses con la Federación. Todo ello puede estar detrás del ‘no’ de la SER a participar en esta iniciativa a pesar de que el deseo de Nadal y Gasol, como impulsores, era contar con los tres programas de referencia de la radio deportiva española para llegar al mayor número de oyentes.