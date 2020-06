Espinosa de los Monteros le mete un corte de espanto a un periodista de la SER que le afeó que VOX redondee su número de votantes

Iván Espinosa de los Monteros no se lo podía creer. «¿En serio esa es tú pregunta?«, le espetaba al periodista de la SER que deseaba saber las razones por las cuales, según él, VOX solía redondear al alza su número total de votantes.

El diputado del partido que dirige Santi Abascal le hizo ver que por la misma razón por la que su cadena redondea su número total de oyentes, como hacen otras cadenas u otros partidos u organizaciones. Ver para creer.

Periodista: Ustedes son la tercera fuerza política de este país pero también añaden que a ustedes les votaron cuatro millones de personas, eso supone un incremento de un 10% respecto al número total que les votaron. Me gustaría saber por qué ustedes incrementan esa cifra

Espinosa de los Monteros: ¿En serio esa es su pregunta, Javier? Bueno pues mire, porque se redondean las cifras. ¿Ustedes cuantos oyentes tienen en la SER? ¿Me da el dato concreto? No, ¿verdad? Bueno pues decimos cuatro millones porque son aproximadamente cuatro millones, no me parece que sea una exageración. Pero no se preocupe que la próxima vez serán muchos más, entonces ya diremos cinco, seis, diez o los que sean.