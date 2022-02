Cárdenas: sopapo a Montero por su riego de euros a los sindicatos para educarles el machismo

Irene Montero se gastará 500.000 euros al año en reeducar a sindicalistas machistas… Nuevas ayudas a organizaciones sindicales para el fortalecimiento de la igualdad de género.

Con semejante información es fácil soliviantarse, y en ello es en lo que se enfocó Javier Cárdenas en su Levántate Ok de este lunes 21 de febrero de 2022:

Es una aventajada a su tiempo esa señora. Lo veo, lo veo. Si a eso le unimos la salvajada de dinero que le hemos dado a los sindicatos cada año, pues está muy bien. Nos sale muy rentable. Eso sí, han arrasado con medio Mediterráneo, no han dejado ni un langostino vivo en aguas españolas. Pero es que han hecho mucho por España. ¿Cuándo dejaremos de hacer el gilipollas y a los que son parásitos les daremos una patada en el culo? Estos no luchan por nadie, se dedican a pactar con el gobierno de turno a no moverse si les dan tanto.