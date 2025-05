Alfonso Rojo: «Sánchez está liquidado y ahora sólo falta saber cuanto durará su agonía y la nuestra»

Como no hay que confundir deseos con realidades, no voy a decirles que tenemos elecciones generales a la vuelta de la esquina.

En cualquier democracia decente, con un Gobierno tan enmerdado como este, hace ya muchos meses que la ciudadanía habría sido convocada a las urnas.

Como explica Antonio Caño, que fue director de El País y conoce el paño, Sánchez no es el presidente del Gobierno de España. Está de presidente, que es muy distinto.

No puede salir a la calle, ni aprobar leyes, ni tomar iniciativas.

Vive en La Moncloa y con eso le basta, porque mientras aguante ahí, su cuadrilla podrá seguir metiendo la mano en la caja y sus sicarios, en la Fiscalía, en el Constitucional y en otras instituciones, continuarán boicoteando las investigaciones policiales y los procesos judiciales que afectan a sus compinches y parientes.

Aquí en Periodista Digital son mayoría los convencidos de que, en cualquier momento, cuando crea que las oposición está más desprevenida y la grieta entre PP y VOX es más ancha, el ‘Gran Trilero’ anunciará por sorpresa elecciones. Y que lo hará a la cabeza de un nuevo ‘Frente Popular’, arrinconando las podridas siglas del PSOE y postulándose como el sucesor del Papa Francisco y la némesis de Donald Trump.

Yo lo dudo, sobre todo viendo las últimas encuestas.

Cierto en tanto en el ultimo sondeo de El Debate de Bieito Rubido como en el de El Español de Pedrojota, se atribuye al PSOE casi el 30% de los votos y unos 120 escaños, lo que significa que hay todavía 7 millones de jamelgos que siguen tragándose el veneno socialista, pero en ninguna de las encuestas le salen las cuentas a Sánchez.

Dando por sentado que tiene garantizados los aproximadamente 30 diputados que reúnen los periféricos de todo pelaje –ERC, Bildu, Compromís, BNG, PNV y Junts– y que cuenta con los zarrapastrosos de Sumar y Podemos, llegaría en el mejor de los casos a 165 escaños, 10 menos de la mayoría absoluta imprescindible para renovar como okupa de La Moncloa.

Me gustaría equivocarme, pero me da que, a menos que los jueces del Tribunal Supremo empitonen al marido de Begoña y PP y VOX desaten al unísono el caos institucional, no habrá comicios hasta 2027.

Se me va a hacer muy largo.