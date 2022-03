Carlos Herrera abate a Pedro Sánchez: «No dijo la verdad ni en su Primera Comunión»

Carlos Herrera vuelve a desenmascarar a Pedro Sánchez.

Después de que el presidente del Gobierno afirmará que el aumento de la inflación que azota a España es única responsabilidad de Putin, durante la sesión de control al Gobierno el 9 de marzo de 2022 en el Congreso de los Diputados, las críticas no se hicieron esperar.

Así, este 10 de marzo de 2022, Carlos Herrera en su programa matinal de Cope, no duda en explicarle a todos los oyentes las mentiras que se esconden detrás de las palabras del presidente del Gobierno:

De acuerdo con la declaración de Herrera, la inflación superaba los siete puntos antes de que se desatara la guerra. Y, evidentemente, cualquier posibilidad de bajada o recuperación queda descartada como consecuencia del conflicto bélico en Ucrania. Por tanto, la inflación irá aumentando durante las próximas semanas.

Con la posibilidad, cada vez más evidente, sobre la mesa de que la guerra desatada en Ucrania se convierta en un conflicto más largo de lo que se esperaba, Herrera señala:

Y dirigiéndose a Pedro Sánchez, Carlos Herrera, sin titubeos, le señala:

«¿La verdad? Pero si la verdad no la has dicho tú en tu vida, no la dijiste ni el día de la Primera Comunión . Sánchez siempre va a encontrar algo para justificar el tránsito económico de España. Pasó con la pandemia y pasa ahora con la guerra».

Además, Carlos Herrera le pone nombre y apellido al mal que azota a la economía española dejando claro quién es el responsable de ello y, desde luego, no se trata de Putin:

Finalmente, Herrera concluía lo que otros muchos españoles piensan: el Gobierno nos trata, en ocasiones, como «imbéciles». Todo el gasto del Gobierno y su pésima gestión de la economía española es responsabilidad de Pedro Sánchez y todo su equipo de gobierno:

«Tenemos un Gobierno muy caro, que tiene el mayor número de ministerios para dar trabajo a una compañía de inútiles cósmica y quiere que lo paguemos con una grosera subida de impuestos. De eso no tiene la culpa Vladimir Putin. El presidente del Gobierno nos trata como imbéciles y algunos hay, pero, tomarnos a todos por tal, no me parece. Esa desvergüenza de convencernos de que aquí no había ni crisis, ni mala gestión económica hasta que Putin empezó a meter blindados en Ucrania«.