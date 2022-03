El colmo del narcisismo (y del ridículo): Pedro Sánchez tendrá su propia docuserie

Pedro Sánchez tiene un problema muy grave con su trastorno narcisista. Y este tío dirige España. Es aterrador.

Una pandemia mundial, una guerra en Europa, el combustible y la luz por las nubes, paro, conflictos políticos y sociales… Todo esto, da igual. A Pedro Sánchez le interesa salir guapo ante la cámara, posar y le consideren un dios. Si no, no se entiende que ahora se haya dado luz verde a una serie documental sobre su vida.

El presidente del Gobierno no ha concedido una entrevista desde que está en el poder. Ha rechazado a ‘El Hormiguero’, a Bertín Osborne o a cualquiera e incluso no deja que le hagan preguntas en las ruedas de presa. ¿Por qué? Porque no quiere enfrentarse a nada que le sea incómodo.

Es decir, la docuserie será un masaje (por no decir otra cosa más soez) al señor Sánchez. Qué vergüenza y qué ridículo. Todo el gobierno de coalición es así. Les gustan los focos. Si no que se lo digan a Irene Montero, Ministra de igualdad, que corre a salir en ‘sálvame’ apoyando a Rocío Carrasco pero en otros temas no se mete.

Ah, sí, Sánchez habla por teléfono con Jorge Javier y con Rociito. Claro, esos le veneran.

Secuoya Studios y The Pool anunciaron este miércoles 9 de marzo de 2022 una alianza para coproducir una serie documental de cuatro episodios centrada en mostrar el lado humano de quienes trabajan en la Presidencia del Gobierno de España.

Curro Sánchez Varela, ganador del Goya 2015 a la Mejor Película Documental (‘Paco de Lucía: La búsqueda’), dirige una serie que retratará el día a día de la Presidencia del Gobierno español. A lo largo de cuatro episodios, el reconocido cineasta sacará a la luz la dimensión más personal y humana de La Moncloa, sede de la presidencia del Gobierno de España, incluyendo la participación del actual presidente, Pedro Sánchez. Aunque se trata de un formato ya desarrollado en otros países, en España será la primera vez que pueda llevarse a cabo.

Un equipo conjunto de Secuoya Studios y The Pool, productoras impulsoras del proyecto, seguirá al máximo responsable de la política nacional y a todo el personal que le rodea dentro y fuera de La Moncloa, un escenario simbólico y reconocible por todos, convertido en un protagonista más del relato.